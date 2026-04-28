聽新聞
0:00 / 0:00
東鋼第1季 EPS 1.66元 台航0.71元
東鋼（2006）公布今年首季財報，在鋼市逐步回穩與產品結構優化帶動下，單季稅後純益12.1億元，年增逾11%，每股純益1.66元；今年資本支出預算41.5億元，持續優化設備。
東鋼第1季合併營收達136億元，營業毛利20億元，營業利益13億元，從獲利結構觀察，毛利與營益率維持高檔水準，反映公司產品組合與成本控管能力優於同業。
散裝航商台航（2617）昨（28）日公布第1季財報，稅後純益為2.98億元，年增率23%，每股純益（EPS）0.71元。
台航第1季整體經營績效優於去年同期，營收10.8億元，年增5.7%，營業毛利約4.5億元，較去年增加約0.63億元，毛利率表現亮眼達42%，稅後純益約2.98億元，年增率為23%，EPS 0.71元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。