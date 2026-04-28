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信義第1季 EPS 0.22元 動能升溫
信義房屋（9940）昨（28）日公告首季財報，單季營收不僅年增約三成、達28.76億元，本業營業利益更達2.09億元，較去年同期0.3億元激增5.9倍，單季稅後純益達1.595億元、年成長率逾75%，每股純益0.22元。
信義房屋表示，由於去年第3季起成交件數逐步回溫，去年8月至今房仲業務表現優於大盤，在第一線同仁積極深化屋主關係並整合數位工具，委託案量與動能增溫。
信義房屋今年首季營收達28.76億元、年增率約29.96%，毛利率達23.12%，較去年同期增加兩個百分點，本業營業利益達2.09億元，較去年同期0.3億元激增5.97倍，單季稅後純益達1.595億元，較去年同期0.91億元大增75.2%，每股純益達0.22元、優於去年同期0.12元。
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