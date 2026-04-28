信義第1季 EPS 0.22元 動能升溫

碳纖維複材大廠拓凱（4536）積極朝多角化發展，旗下負責精密模具、精密注塑與電子零組件開發生產的廈門新鴻洲精密科技，預計最快明年送件申請分拆上市櫃，宣示拓凱在複材應用之外，朝精密機電與塑膠射出領域延伸

2026-04-28 23:11