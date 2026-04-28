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信義房屋財報／首季獲利衝高 稅後純益1.6億元、年增逾75% EPS 0.22元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

信義房屋（9940）28日公告首季財報繳出不錯成績，今年首季營收達28.76億元、年增率約29.96%，毛利率達23.12%，較去年同期增加兩個百分點，本業營業利益達2.09億元，較去年同期0.3億元激增5.97倍，單季稅後純益達1.595億元，較去年同期0.91億元大增75.2%，每股純益達0.22元、優於去年同期0.12元。

信義房屋表示，由於去年第3季起成交件數逐步回溫，去年8月至今房仲業務表現優於大盤，在第一線同仁積極深化屋主關係並整合數位工具，委託案量與動能增溫，已有效提升物件競爭力，加上已交屋八成的「信義嘉品」持續認列兩成貢獻下，讓單季營運有不錯成績。

信義房屋將在5月18日舉行股東會，會中將補選一名獨立董事，信義房屋董事會已決議每股擬配發0.6元現金，股利超額配發，以28日收盤價19.95元計算，接下來若順利填息，現金殖利率約達3%。

營收 信義房屋

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