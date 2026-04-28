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中碳財報／首季稅後純益1.79億元 每股賺0.77元

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

中碳（1723）公布第1季財報，單季合併營收12.78億元，營業毛利3.2億元，營業利益1.8億元，稅後純益1.79億元，每股稅後純益0.77元。中碳在產業景氣波動的環境下，仍維持穩健獲利，展現營運韌性

中碳是中鋼集團旗下重要化工與碳材料公司，主要營運基礎來自煤化工相關產品、精密化學品與碳材料應用。由於其上游原料與中鋼體系具高度連動，營運表現常與鋼鐵景氣、焦化副產品行情、化工需求及能源成本變化相關。因此，當鋼鐵產業逐步回穩、原料與化工產品價格止跌整理時，中碳也有機會受惠於產業鏈修復。

法人指出，中碳單季毛利率約25%，營業利益率約14%，凸顯產品組合、成本控管與製程效率上仍保有優勢，能在景氣循環波動下維持正向毛利與獲利，顯示中碳不單純依賴量能擴張，而是靠產品價值與成本管理支撐營運。

中碳第1季期末總資產115.18億元，總負債34.68億元，歸屬母公司業主權益80.5億元，財務體質相對穩健。負債比不高，面對景氣波動時具備較佳防禦力，也保留未來投入設備更新、製程改善與新產品開發的空間。

營收 韌性 中鋼

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