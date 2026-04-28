東鋼財報／首季稅後純益12億元、EPS 1.66元 年度資本支出41.5億元

東鋼（2006）交出亮麗成績，首季稅後純益12億元，EPS1.66元。

東鋼公布第1季財報，在鋼市逐步回穩與產品結構優化帶動下，單季稅後純益12.1億元，每股稅後純益1.66元，今年資本資出預算41.5億元，持續優化設備。

東鋼第1季合併營收達136億元，營業毛利20億元，營業利益13億元，從獲利結構觀察，毛利與營益率維持高檔水準，反映公司產品組合與成本控管能力優於同業。

到第1季末，東鋼總資產519億元，總負債194億元，股東權益達324億元，負債比維持在相對健康區間，顯示資本結構穩健，具備持續擴張與投資能力。

除了交出亮眼財報，東鋼同步宣布通過2026年度資本支出預算達41.5億元，主要用於設備升級與製程優化，公司表示，此次投資將聚焦節能減碳與自動化升級，推動設備汰舊換新，以提升整體營運效率、降低能耗與碳排，並強化產能與品質競爭力。

法人表示，東鋼大規模資本支出，代表對未來鋼市景氣持審慎樂觀態度。隨著全球減碳趨勢與碳邊境調整機制（CBAM）逐步上路，鋼鐵業者勢必加速轉型，東鋼提前布局，有助在未來競爭中取得先機。

東鋼長期深耕建築用鋼與型鋼市場，受惠於國內重大基礎建設與都市更新推動，需求具備相對穩定性，尤其積極發展高附加價值產品，如耐震鋼材與特殊型鋼，進一步提升毛利結構，成為支撐獲利的重要動能。

值得注意的是，在國際市場方面，地緣政治風險與原料價格波動仍持續影響鋼鐵產業，目前鋼市處於成本支撐、需求緩步回升階段，價格雖不易大幅下跌，但短期波動仍在。東鋼透過穩健接單與靈活調整產銷策略，有效降低市場不確定性影響。

法人指出，東鋼本季表現優於市場預期，主要來自三大優勢：一是產品結構優化，提升毛利率；二是內需市場支撐穩定；三是財務體質良好，具備抗景氣波動能力。隨著後續鋼市逐步回溫，加上資本支出效益逐步發酵，全年營運可望維持穩健成長。