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樂事綠能3月自結稅前虧損1,858.7萬元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

樂事綠能（1529）28日公告3月自結數，3月稅前虧損1,858.7萬元，累計今年前三月稅前損益3,136.7萬元。

樂事綠能受惠台電強韌電網計畫，專攻亭置式變壓器訂單，今年台電釋出近百億元的亭置式變壓器大單中，樂事綠能也有拿下約3.27億元的訂單量，另外也有比壓器、比流器、串流電抗器等訂單。

樂事綠能表示，將持續加速取得新材規產品認證，並開發新商機與新客戶，拓展電力能源商機的合作伙伴。

太陽光電業務方面，樂事綠能目前旗下自有的太陽能光電案場建置容量達40MW，每年售電收入貢獻約2億元。樂事綠能指出，太陽能事業群因為政策尚不明確的關係，較沒有像過去熱絡，有稍微停滯一點。

展望未來，樂事綠能表示，重電市場需求良好，AI算力需求、台商撤出大陸回流投資設廠、台積電擴廠等都帶動電力需求，且台電董事長曾文生指出近期電力設備缺貨又漲價，整體而言，對重電市場樂觀看待，持續積極爭取訂單。

台電 太陽能 綠能

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