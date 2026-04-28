快訊

粿王不倫戀遭法院判賠百萬「公開判決書」 王子回應了

台中環保局稽查員被要求「執行公務」街頭拍美女照回傳 內勤職員輕佻對話曝

新北藍白合民調結果出爐…黃國昌當場1提議 藍營高層驚呼「確定嗎」

聽新聞
0:00 / 0:00

永光法說會／電子化學品國際代工需求看增 PSPI產品仍在送樣階段

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

永光（1711）28日舉行法人說明會，由總經理陳偉望主持。陳偉望表示，2026年首季營收重返成長軌道；電化事業處成長顯著，未來會優化國際代工案計價模式，以推升毛利，並持續推廣自有品牌。

陳偉望表示，2026年第1季電化事業明顯成長，成為集團營收占比第二大的事業處。但虧損幅度也較去年同期增加，主因為國際代工案的價格多是與客戶提前談好，必須吸收其中的成本變動。永光也表示，去年已跟主要代工客戶就計價模式積極洽談，將改成比較有韌性的計價模式，以因應環境變動。經過調整，未來獲利有望較為穩定。

2025年，日本化工業者生產的先進封裝關鍵材料PSPI（感光型聚醯亞胺）傳出斷供，晶圓大廠尋求在地替代原料，永光作為有能力供應該產品的本土廠商，獲得送樣機會，相關進度也引發外界關注。永光28日表示，半導體封裝用PSPI仍在送樣階段，尚未獲客戶正式採用並大量供貨。

永光指出，該公司的PSPI產品技術源自五年前工研院技術轉移，早期多作車載應用，也獲客戶肯定；但應用於半導體先進封裝部分，由於該產品屬永久材，將會留在元件上，客戶要測試的時間長，目前也都傾向優先採用日系業者產品。

展望今年，電化事業代工能量預估放大。陳偉望表示，其中光阻為永光一大核心技術，目前有較多的光阻產品代工業務持續推進，尤其聚焦後段封裝所需的光阻產品，相關需求穩定成長中。今年因應國際客戶要求，光阻新產線已近完工，主要生產先進封裝用光阻產品，今年將逐步出貨。

營收 工研院 半導體

延伸閱讀

台達電 AI 電源銷售看增 營運有望更上一層樓

華新：今年AI需求爆發帶來建設商機 為電線電纜、不銹鋼迎成長動能

旺宏毛利率可望再上衝 持續擴大eMMC和NAND Flash產出迎商機

新應材3月自結 EPS 1.54元 法人估全年上看近17元

相關新聞

國泰金控公告股利政策 現金股利每股3.5元、殖利率4.7%

國泰金控（2882）28日公告董事會通過股利政策，決議分派普通股現金股利每股3.5元，共513億元，每股配發金額同歷史高，現金股利配發率為49.6%，按28日收盤價74.7元計算，現金股息殖利率為4.

台航財報／首季稅後純益2.98億元 EPS 0.71元

台航（2617）28日公布第1季財報，EPS 0.71元，較去年同期的0.58元成長22%。

玻纖布供應太緊了! 陸 CCL 龍頭建滔第四度漲價 台玻急拉漲停

大陸銅箔基板（CCL）龍頭建滔積層板28日發布漲價通知，表示由於銅價維持高檔，加上玻纖布供應緊張，CCL成本急遽上升，因此即日此產品FR-4銅箔基板、半固化片（PP）將再調漲10%，若計入4月初的調價

血液透析患者十年大增3.5倍 寶齡富錦拿到大陸藥證、股價跳空漲停

寶齡富錦（1760）27日宣布，旗下腎病新藥拿百磷500毫克膠囊（Nephoxil 500mg Capsule）獲得中國大陸國家藥品監督管理局（NMPA）核准藥品註冊，取得藥品許可證，而中國大陸為全球

國建第1季 EPS 1.21元 配息1.2元

國建（2501）昨（27）日公告，第1季稅後純益13.97億元，年增623.9%，每股純益（EPS）1.21元。今年首季主要受惠去年遞延交屋的個案「國泰蒔美」、「國泰美禾」、「國泰UNi Park」等三案完工交屋入帳，因此推升營運表現。

東元奪鴻海新廠設備訂單

東元（1504）將於5月28日舉行股東常會，董事長利明献在營業報告書中指出，與鴻海換股策略結盟深度合作，目前已成功爭取鴻海海內外新廠設備訂單，並成立「專職工作小組」，共同推動模組化資料中心解決方案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。