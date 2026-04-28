永光法說會／電子化學品國際代工需求看增 PSPI產品仍在送樣階段

永光（1711）28日舉行法人說明會，由總經理陳偉望主持。陳偉望表示，2026年首季營收重返成長軌道；電化事業處成長顯著，未來會優化國際代工案計價模式，以推升毛利，並持續推廣自有品牌。

陳偉望表示，2026年第1季電化事業明顯成長，成為集團營收占比第二大的事業處。但虧損幅度也較去年同期增加，主因為國際代工案的價格多是與客戶提前談好，必須吸收其中的成本變動。永光也表示，去年已跟主要代工客戶就計價模式積極洽談，將改成比較有韌性的計價模式，以因應環境變動。經過調整，未來獲利有望較為穩定。

2025年，日本化工業者生產的先進封裝關鍵材料PSPI（感光型聚醯亞胺）傳出斷供，晶圓大廠尋求在地替代原料，永光作為有能力供應該產品的本土廠商，獲得送樣機會，相關進度也引發外界關注。永光28日表示，半導體封裝用PSPI仍在送樣階段，尚未獲客戶正式採用並大量供貨。

永光指出，該公司的PSPI產品技術源自五年前工研院技術轉移，早期多作車載應用，也獲客戶肯定；但應用於半導體先進封裝部分，由於該產品屬永久材，將會留在元件上，客戶要測試的時間長，目前也都傾向優先採用日系業者產品。

展望今年，電化事業代工能量預估放大。陳偉望表示，其中光阻為永光一大核心技術，目前有較多的光阻產品代工業務持續推進，尤其聚焦後段封裝所需的光阻產品，相關需求穩定成長中。今年因應國際客戶要求，光阻新產線已近完工，主要生產先進封裝用光阻產品，今年將逐步出貨。