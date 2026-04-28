台航財報／首季稅後純益2.98億元 EPS 0.71元

台航（2617）28日公布第1季財報，EPS 0.71元，較去年同期的0.58元成長22%。

台航第1季營收10.8億元，年增5.7%，營業毛利約4.5億元，較去年增加約0.63億元，毛利率表現亮眼達42%，稅後純益約2.98億元，EPS0.71元，年成長22%，整體經營績效優於去年同期。

台航董事長劉文慶指出，觀察今年以來的散裝市場動態，散裝運價表現優於去年同期，公司對本年度的營運展望持樂觀態度。此外，近年持續推動船隊汰舊換新計劃，目前台航散裝船隊平均船齡約6歲，2024年初訂造之2艘4萬載重噸散裝新船，將陸續於今年第2季交船營運，有助提升本業獲利。2025年初訂造之2艘6.4萬載重噸散裝新船，預計於2028年第3、4季交付。

今年台航將視全球散裝航運市場景氣走勢、船舶供需變化及國際節能減碳政策發展等因素，審慎評估是否處分船齡較高船舶，並研議啟動新造船計劃，以優化船隊並強化公司整體營運競爭力。

2026年初至今，全球乾散裝航運市場展現淡季不淡的強勁動能，運價走勢顯著優於去年同期。主要原因為西非幾內亞鋁礬土出口至中國大陸暢旺，長航程大幅拉升噸浬數，有效去化大型船運力；中小型船方面，美中貿易協議下的大豆採購穩定實現，加上南美穀物出口季節開始，支撐了中小型船的運價；地緣政治方面，美伊衝突導致荷莫茲海峽能源出口受阻推升油價，迫使亞洲各國轉向煤炭發電，由於煤炭占乾散裝貨運第二大需求，進一步穩定乾散裝船運價。

展望2026年，IMF 於四月中旬下修 2026 年全球經濟成長率為 3.1%，較1月份之預估值下修0.2%，主要受中東美伊戰爭所帶來高油價及通膨之影響。

2026年經濟成長契機在於科技投資轉化為實質生產力與貿易緊張緩解。中國大陸目前仍為世界最大的乾散裝大宗商品進口國，近年來自西非的鋁礬土及鐵礦砂逐年增加，有效拉動海岬型船舶的延噸海浬，海岬型運價如持續走高，貨物拆運的效果亦會拉高巴拿馬型運價。

另外，預計今年巴西大豆出口至中國大陸將持續走高，這對巴拿馬極限型運價有正面的助益，但必須注意的是大陸國內煤炭的占比高，其產量仍左右其海運進口需求，將是影響今年巴拿馬極限型運價的最大關鍵因素。