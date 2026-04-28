玻纖布供應太緊了! 陸 CCL 龍頭建滔第四度漲價 台玻急拉漲停

大陸銅箔基板（CCL）龍頭建滔積層板28日發布漲價通知，表示由於銅價維持高檔，加上玻纖布供應緊張，CCL成本急遽上升，因此即日此產品FR-4銅箔基板、半固化片（PP）將再調漲10%，若計入4月初的調價，這是2026年以來的第四次漲價。消息一出台玻（1802）盤中急拉漲停，德宏（5475）也漲停亮燈，但CCL族群則反應平淡，台光電（2383）盤中仍重挫逾6%。

建滔‌因應原材料成本上漲及供應緊張，4月初已宣布對所有板料及半固化片（PP）漲價‌10%‌，而不過才到月底的時間，建滔‌即不堪成本快速上漲的壓力，再度宣布漲價10%。

分析人士認為，此次漲價主要受銅箔、樹脂原料漲價影響，加上玻纖布供應趨緊，而AI伺服器對高端PCB需求持續升溫，都帶動CCL價格上行，目前漲價具備足夠大的供需支撐。

CCL漲價潮去年便已開始，進入2026年，漲價並未有降溫跡象，國際巨頭率先宣布漲價，比如日本半導體材料巨頭Resonac將銅箔基板及黏合膠片售價上調30%以上，三菱瓦斯化學也宣布4月1起日對銅箔基板、銅箔樹脂片等全系列高端PCB材料漲價30%。

消息傳出後，股價最先反映的卻是上游的玻纖布族群，又以台玻、德宏漲勢最強，盤中雙雙攻上漲停，台玻一口氣拉升至70.6元漲停板；富喬（1815）、南亞（1303）則上漲2~3%。CCL族群股價卻無起色，台光電盤中重挫逾7%，聯茂（6213）下跌逾4%，台耀（4746）跌逾2%，騰輝電子-KY（6672）平盤震盪。