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血液透析患者十年大增3.5倍 寶齡富錦拿到大陸藥證、股價跳空漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

寶齡富錦（1760）27日宣布，旗下腎病新藥拿百磷500毫克膠囊（Nephoxil 500mg Capsule）獲得中國大陸國家藥品監督管理局（NMPA）核准藥品註冊，取得藥品許可證，而中國大陸為全球最大透析患者人口市場，寶齡富錦28日股價跳空大漲，衝上漲停板69.8元。

寶齡富錦表示，公司自主研發拿百磷，以藥用級檸檬酸鐵配位複合物為主要成分，適應症為控制正在接受透析治療（包括血液透析及腹膜透析）的慢性腎臟病成人患者之高磷血症。

拿百磷自2014年起陸續取得美國日本藥證，2015年取得台灣藥證並上市，此後陸續於韓國、泰國取得核發與上市，2025年6月歐洲合作夥伴 Averoa 亦於歐洲取得上市許可。寶齡富錦指出，此次大陸核准為拿百磷全球商業化布局之又一重要里程碑。

寶齡富錦指出，中國大陸為全球最大透析患者人口市場，且患者人數持續增加。依 2025 年中華醫學會腎臟病學分會第十九屆重症腎臟病與血液淨化大會公布之數據，2013年至2023年中國大陸血液透析患者數量由約 21 萬增長至 91.6 萬，十年間增長 3.5 倍，2024年進一步增加至 102.7 萬。

寶齡富錦表示，透析患者人數增加、醫保覆蓋擴大、人口老齡化，以及糖尿病、高血壓等慢性病發病率上升等都帶動用藥需求。

寶齡富錦今以69.4元開高，隨後急拉漲停鎖死，一口氣站上年線大關。

美國 日本 大陸

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