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長興3月每股稅前盈餘0.29元 永光0.126元

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

長興（1717）昨（27）日公布自結3月稅前盈餘3.41億元，年增29.44%，每股稅前盈餘0.29元；首季稅前盈餘6.22億元，年增14.28%，每股稅前盈餘0.53元。

長興表示，該公司本業穩定成長之餘，精密設備、半導體封裝材料亦看俏，整體出貨量價齊揚。長興3月營收39.17億元，年增5.38%，並創下近15個月新高。

面對中東衝突導致原料價格上漲，長興表示，該公司具成本轉嫁能力，售價可適度反應成本。中國大陸市場原料供應不受中東衝突影響，暫不擔心缺料問題；在台灣則有策略性增加原料採購，以降低供應鏈風險，目前原料供應穩定，並採取產品優先供應核心客戶、適時反映價格的產銷策略，保持營運穩健。

永光昨日公布自結3月稅前盈餘6,940萬元，年增106.1%，推估每股稅前盈餘約0.126元；首季自結合併稅前盈餘6,584萬元，年增16%，推估每股稅前盈餘約0.12元。

永光表示，3月與首季合併稅前盈餘優於去年同期，主因合併營收成長。

中東 營收

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