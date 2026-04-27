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三商家購 打造人才平台
三商家購（2945）昨（27）日宣布，聯合三商投控、三商餐飲、三友藥妝等關係企業，並結合零售、餐飲、科技與物流等跨產業夥伴，打造人才大平台，力抗缺工問題。
上述各家公司共同成立「社團法人台灣新世代團隊領袖發展協會（ANGEL LAB）」，由三商餐飲暨三商家購董事長陳翔玢出任理事長、三商家購董事總經理邱光隆擔任旗下ANGEL School校長，主打以ESG為核心，打造跨產業人才培育與媒合平台，回應服務業轉型與缺工挑戰。
三商家購表示，協會成立將聚焦「人才培育、產業交流、人才媒合」三大主軸，透過導入AI技術，建立系統化課程與職能認證機制，培養具備跨域能力的新世代領袖；同時規劃舉辦論壇、講座與企業參訪，促進不同產業間的經驗交流與資源共享。
邱光隆表示，服務業當前面臨的挑戰不僅是人力短缺，更關鍵在於人才品質與培育效率，透過協會平台可整合企業資源，降低培育與試錯成本，並讓人才學習與成長。
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