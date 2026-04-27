汽車零件廠 強攻機器人

汽車零組件廠，切入機器人供應鏈報佳音。台北國際電腦展將於6月2日登場，其中，機器人隱形供應鏈業者包括歐特明 （2256）、永彰等今年將展出，其中，歐特明打造的「機器人之眼與大腦」模組系統，備受矚目。

據了解，歐特明已經打入輝達供應鏈，此次參與Computex展「AI機器人」專區，主要展示其在視覺AI技術，應用在AI機器人與無人駕駛搬運車、影像辨識服務等領域的最新成果。

歐特明近年來積極將其在車用視覺AI的技術，跨足延伸至機器人與無人載具（AMR/UGV）領域，並以視覺AI演算法、ECU與車用鏡頭等技術，成為輝達在自動駕駛與機器人領域的視覺感知合作夥伴，旗下產品符合IATF 16949標準且具備IP67/IP69K高防護能力。特別強調將「IATF 16949車規等級」的標準導入戶外機器人市場。

在機器人部分，歐特明主要聚焦於「感知」與「定位」，將原本應用於乘車用與大型商用車的先進駕駛輔助系統（ADAS），轉化為機器人的「眼睛」與「大腦」，使其能擺脫傳統對高精地圖（HD Map）或光達（LiDAR）的依賴。

目前，歐特明跨域布局機器人的策略，是利用其在自動停車（APA）與記憶停車（AVP）累積的視覺同步定位與建圖（VSLAM）技術，直接賦能給機器人產業，協助業者降低對昂貴感測器的依賴，同時提升產品的環境。

永彰在寶佳集團入股後，由傳統車用空調，將核心熱管理技術應用於工業機器人與AI DC散熱領域，並積極布局智慧製造，今年參加Computex展，將亮相新型機器人，並承接相關機電工程。

在自主研發產品部分，永彰鎖定自主移動機器人（AMR），主要具備導航與避障功能的移動機器人，應用於工廠內部物料的自動化傳送；同時結合其電力管理技術，提升AMR的續航力與充電效率。

此外，汽車零組件業者切入機器人領域的公司還包括，敏實集團旗下的精確、宇隆科技、IKKA等。其中，宇隆開發人形機器人TUF ONE行星減速機、諧波減速機與微型行星減速機的完整產品線。