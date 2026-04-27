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股息放大了！華南金配1.35元現金創次高 殖利率逼近4%

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
圖為華南金控大樓 。圖／聯合報系資料照片
圖為華南金控大樓 。圖／聯合報系資料照片

華南金（2880）公布2026年股利，每股配發1.35元現金、0.1元股票，總股利1.45元寫史上次高，顯示在獲利創高帶動下，股利水準明顯上移。以華南金27日收盤價35.25元估算，現金殖利率3.8%，逼近4%在金控中仍具相對吸引力。

華南金從2021年（獲利年度）開始，就轉向以配發現金為主、股票股利為輔，以避免股本膨脹、稀釋每股獲利，也藉此拉高資本使用效率。

據顯示，華南金現金股息已連三年走升，從2024年（發放年度）每股1.2元，2025年提升至1.25元，2026年再攀至1.35元，呈現穩步上調趨勢，並逼近歷史高點2006年的1.4元，顯示在獲利動能支撐下，公司具備持續提高現金回饋的能力。

值得注意的是，儘管2025年每股稅後純益達1.9元、創歷史新高，但2026年配發總股利1.45元，盈餘分配率降到76%，不僅低於八成，也為近三年低點，顯示股利發放並未完全跟隨獲利等幅擴張。

法人分析，盈餘分配率下修，反映華南金在股東回饋與資本累積間，採取更為平衡的策略。

一方面維持具競爭力的現金殖利率，另一方面保留更多盈餘強化資本結構，以支應未來放款與投資擴張需求，同時提升面對景氣循環與金融市場波動的韌性。

股利 華南金

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