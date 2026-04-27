長榮航徵才 瞄準地勤

航空業前景旺，長榮航繼續徵才。長榮航空（2618）持續為未來航網布局及新機引進做好最佳準備，延續首波招募的熱烈迴響，現在正式啟動第二波人才招募計畫，此次招募八項不同職類地勤人員，大學畢業起薪4.3萬元起。

長榮航空已經是國內客運的北美線一哥，3月合併營收達215.8億元，年增18.5%，寫下史上新高，累計合併營收達605.1億元，年增10.1%；現在要拚歐洲線客、貨雙轉機市場龍頭，未來將會根據新機引進進度，同步擴增北美及歐洲航網，隨著規模不斷擴大，地勤人員的需求也增加。

尤其，自疫後客運市場需求熱度不減，尤其，今年3月美伊戰爭升溫，長榮歐洲航線仍未受影響，需求反而明顯攀升，3月平均載客率突破97%，創下歷史新高，長榮航空表示，積極增加新人力，人力充足有助於推升業績向上攀升，誠摯邀請懷抱航空夢的優秀人，把握機會加入長榮航空大家庭的行列。

長榮航空表示，此次將招募八項不同職類地勤人員，釋出數十名職缺，包含客服人員、顧客關係與服務品質管理人員、簽派、航技人員、財務人員、個人資料管理人員、航空保安管理人員、航機工程師及職業安全衛生人員，報名日期自即日起至5月3日止。