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凱基金現金股利出爐 每股1元平歷史最高、股息殖利率衝4.9%

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
凱基金控總部。圖／凱基金控提供
凱基金控總部。圖／凱基金控提供

凱基金控（2883）董事會27日通過2025年股利分派案，每股普通股配發現金股利1.00元，每股乙種特別股配發現金股利0.355元。每股現金股利較去年度的0.85元成長18%，並達到與2021年相同的歷史最高配發金額。普通股現金股息配發率為57%，為近5年來最高。以27日收盤價20.5元計算，現金股息殖利率達4.9%。

凱基金控2025全年稅後淨利達300億元，每股盈餘1.74元；在排除提列外匯價格變動準備金59億元與歷年一次性的影響因素，年度獲利創下歷史新高。本次股利配發係以2025年度獲利表現穩健且具延續性為基礎，在兼顧財務穩健、資本配置與長期成長需求下，積極回應股東對公司經營品質與股東報酬的長期信心與期待，也充分展現經營團隊與股東共享營運成果的理念。

凱基金控在2026年的獲利動能維持強勁的表現，第1季獲利116.9億元，每股獲利0.69元。若加計FVOCI股票處分利益，調整後的第1季累計獲利為262.05億元，換算為每股獲利1.55元，持續創下歷史同期新高，年成長率逾200%；FVOCI股票處分損益雖不計入當期損益，直接反映於保留盈餘，但仍屬可供分配之盈餘；同時，凱基銀行與凱基證券兩家子公司今年第1季累計稅後獲利達80.05億元，較去年同期成長126%，持續厚實金控獲利及配發股息的基礎。

展望未來，凱基金控強調將持續深化ONE KGI集團發展策略，整合集團資源以擴展營運綜效，強化銀行、證券、壽險三大核心事業的協同效益，精進全方位財富管理與資產配置布局，厚植長期獲利動能，以穩健成長的股利政策，開創永續發展新願景。

報酬 凱基銀行 股利

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