快訊

比8點檔精彩！楊千霈親揭「現場抓姦」黑歷史 空姐小三下場超慘：報應來了

逢甲夜市辣椒水案延燒 中市警局長證實：柯文哲4度關切分局長仍遭調職

板橋公寓飄散濃厚屍臭…男子陳屍發黑腐爛 失智母伴屍渾然不覺

聽新聞
0:00 / 0:00

國建財報／交屋挹注！首季EPS 1.21元 擬配息1.2元、創近6年新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
國建今年預計完工個案3筆，包括台北「國泰悠境」、新北「國泰 ‧ 旭 」、台南「國泰磐耘」，合計總銷共90億元，且均已完銷。房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
國建今年預計完工個案3筆，包括台北「國泰悠境」、新北「國泰 ‧ 旭 」、台南「國泰磐耘」，合計總銷共90億元，且均已完銷。房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

國建（2501）27日公告，第1季稅後純益13.97億元，年增623.9％，每股稅後純益（EPS）1.21元。國建表示，今年首季主要受惠去年遞延交屋的個案「國泰蒔美」、「國泰美禾」、「國泰UNi Park」等三案完工交屋入帳，因此推升營運表現。

國建27日同步公告，擬配發每股現金股利1.2元，配發金額創近六年新高，依27日收盤價26.55元計算，現金殖利率約4.5％。另，國建將於6月12日召開股東會。

完工量上，國建今年預計完工個案3筆，包括台北「國泰悠境」、新北「國泰 ‧ 旭 」、台南「國泰磐耘」，合計總銷共90億元，且均已完銷，將挹注全年營運。

另，國建2027年完工個案達7筆，其中有5筆個案近完銷、2筆個案銷售逾六成，合計完工量達327億元，2028年完工個案3筆，完工量120億元，2029年後則有7筆個案可完工，合計完工量達520億元，中長期動能無虞。

推案量方面，國建今年上半年已推出高雄「國泰明誠」，下半年度將視市況評估推出台北、台中及台南共3案，全年預計共4案，總銷約230億元。

展望2026年，國建認為，在政府持續嚴控資金流向的方針下，預期未來房市交易量將維持相對低檔盤整。不過市場氛圍回歸理性，因應市場需求多以自住客為主，產品規劃與總價是否切合買方需求，成為銷售去化關鍵。在整體成交動能放緩下，未來預售市場應仍維持「價穩量縮」態勢，銷售表現亦逐漸回歸個案條件差異。

至於預售市場，國建認為，觀察近一年房地產指數，受央行信用管制及關稅政策影響，各區成交價格穩定維持相對高檔，僅新北市盤整微幅下滑；而成交量則普遍呈現收斂態勢，其中台中因傳統產業為客層主力，受關稅影響較嚴重，趨於保守觀望，使成交量萎縮處於低檔，其他地區於去年第4季多有所回升。

整體而言，因精華區推案具稀缺性，價格仍維持高檔水準，具品牌力或優質地段之個案仍有創高價表現；此外，自住型產品仍維持穩定需求，在總價控制符合剛性需求下，成交量仍具基礎支撐。

高雄 台北 新北

延伸閱讀

輝達效應帶6萬人進場！北士科可售住宅僅1500戶 軟橋段新案供給真空

「輝達特區」房市進入供給真空期 業者：將掀企業主卡位潮

今年首季售屋獲利縮水…雙北晚一年賣少63萬元 這一都屋主百萬進口車沒了

屋主硬撐結果曝！台南市晚一年賣房少賺百萬

相關新聞

辜仲諒再砸21.5億元 增持台泥至6.42%

台泥（1101）27日再度公告，中信金（2891）大股東辜仲諒再砸21.5億元，取得8.9萬張台泥持股，辜仲諒對台泥持股將一舉增至6.42%。

國建財報／交屋挹注！首季EPS 1.21元 擬配息1.2元、創近6年新高

國建（2501）27日公告，第1季稅後純益13.97億元，年增623.9％，每股稅後純益（EPS）1.21元。國建表示，今年首季主要受惠去年遞延交屋的個案「國泰蒔美」、「國泰美禾」、「國泰UNi Park」等三案完工交屋入帳，因此推升營運表現。

亞德客股價再創新高 原來是外資目標價上調到這個價位

台股27日再攀歷史新高，不過盤面個股跌多漲少。其中，亞德客-KY（1590）由於受到外資大幅調升目標價的激勵，吸引買盤簇擁，推升股價開高走高，終場大漲50元、收1,410元，創下歷史新高紀錄。

橡膠也漲了！台橡由「季報價」調整為「月報價」 股價漲停亮燈

受國際油價飆升影響，原物料成本全面走高，產業鏈上下游業者陸續啟動調價機制因應，合成橡膠大廠台橡（2103）已將報價機制由「季報價」調整為「月報價」，台橡執行長蔡偉強指出，市場已不僅是「是否漲價」的問題，而是供應穩定與價格機制重整。台橡27日股價強鎖漲停，爆出逾1.7萬張成交量。

受惠台股「飆馬」行情 元大金早盤股價漲逾2個百分點

台股再上演「飆馬」行情，盤中漲逾升點，市場預估4月證券劃撥餘額將再重新站回「4兆」大關，並有機會創新高。元大金（2885）旗下元大證券可望再受惠這波資金行情，今早元大金股價漲逾2個百分點，再重回「5」字頭。

寶綠特有望奪大陸新單

寶綠特-KY（6690）受惠各國生產者責任制（EPR）與再生含量政策，今年展望樂觀。公司表示，高品質回收材料需求增加，設備工程在手訂單約人民幣3億元（約新台幣13.5億元），隨中、印市場回溫，月底前有望新簽人民幣2億元至4億元（約新台幣9億至18億元）訂單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。