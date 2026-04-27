國建財報／交屋挹注！首季EPS 1.21元 擬配息1.2元、創近6年新高

國建（2501）27日公告，第1季稅後純益13.97億元，年增623.9％，每股稅後純益（EPS）1.21元。國建表示，今年首季主要受惠去年遞延交屋的個案「國泰蒔美」、「國泰美禾」、「國泰UNi Park」等三案完工交屋入帳，因此推升營運表現。

國建27日同步公告，擬配發每股現金股利1.2元，配發金額創近六年新高，依27日收盤價26.55元計算，現金殖利率約4.5％。另，國建將於6月12日召開股東會。

完工量上，國建今年預計完工個案3筆，包括台北「國泰悠境」、新北「國泰 ‧ 旭 」、台南「國泰磐耘」，合計總銷共90億元，且均已完銷，將挹注全年營運。

另，國建2027年完工個案達7筆，其中有5筆個案近完銷、2筆個案銷售逾六成，合計完工量達327億元，2028年完工個案3筆，完工量120億元，2029年後則有7筆個案可完工，合計完工量達520億元，中長期動能無虞。

推案量方面，國建今年上半年已推出高雄「國泰明誠」，下半年度將視市況評估推出台北、台中及台南共3案，全年預計共4案，總銷約230億元。

展望2026年，國建認為，在政府持續嚴控資金流向的方針下，預期未來房市交易量將維持相對低檔盤整。不過市場氛圍回歸理性，因應市場需求多以自住客為主，產品規劃與總價是否切合買方需求，成為銷售去化關鍵。在整體成交動能放緩下，未來預售市場應仍維持「價穩量縮」態勢，銷售表現亦逐漸回歸個案條件差異。

至於預售市場，國建認為，觀察近一年房地產指數，受央行信用管制及關稅政策影響，各區成交價格穩定維持相對高檔，僅新北市盤整微幅下滑；而成交量則普遍呈現收斂態勢，其中台中因傳統產業為客層主力，受關稅影響較嚴重，趨於保守觀望，使成交量萎縮處於低檔，其他地區於去年第4季多有所回升。

整體而言，因精華區推案具稀缺性，價格仍維持高檔水準，具品牌力或優質地段之個案仍有創高價表現；此外，自住型產品仍維持穩定需求，在總價控制符合剛性需求下，成交量仍具基礎支撐。