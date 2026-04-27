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橡膠也漲了！台橡由「季報價」調整為「月報價」 股價漲停亮燈

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台橡執行長蔡偉強。（本報系資料庫）
台橡執行長蔡偉強。（本報系資料庫）

受國際油價飆升影響，原物料成本全面走高，產業鏈上下游業者陸續啟動調價機制因應，合成橡膠大廠台橡（2103）已將報價機制由「季報價」調整為「月報價」，台橡執行長蔡偉強指出，市場已不僅是「是否漲價」的問題，而是供應穩定與價格機制重整。台橡27日股價強鎖漲停，爆出逾1.7萬張成交量。

國際輪胎巨頭普利司通與米其林近期宣布漲價，全球最大的輪胎企業之一普利司通自5月1日起上調乘用車輪胎供貨價，幅度為3%-5%；米其林也發布調價通知函，自5月1日起，對旗下乘用車輪胎與輕卡輪胎進行價格調漲。

原物料價格暴漲是此輪漲價的核心推手，相關負責人表示，上游天然橡膠、合成橡膠、炭黑等大漲，加上能源、物流成本上升，導致成本全面墊高。同時運輸也是導致輪胎價格上漲的原因，有經銷商提到，東南亞天然橡膠出口運輸周期拉長、到岸成本上漲，也正進一步加劇輪胎企業成本壓力，缺貨風險也正在同步凸顯。

台橡執行長蔡偉強指出，伊朗封鎖荷莫茲海峽，推升國際油價大幅上漲，帶動丁二烯價格同步攀升。丁二烯自年初每公噸約1,000美元出頭至今已接近翻倍，使合成橡膠生產成本快速墊高，業者不得不調整報價以反映成本。

蔡偉強指出，台橡目前以優先供應合約客戶為主，並因原料價格波動劇烈、難以預測未來三個月行情，自4月起將報價周期由「季」調整為「月」，新合約價格亦同步調整。

台橡今以18.6元開出，早盤急拉至漲停板20.4元，成交量放大至1.7萬張。

台橡 米其林

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