台積電先進製程扮演新動能 法人調高中華化目標價

中華化（1727）先進製程產線3月獲半導體龍頭認證，預計第2季開始挹注營收，法人指出，評價方式可望由以往股價淨值比轉為本益比，考量半導體先進製程新產線獲利貢獻持續擴大，調升投資評等至買進，目標價調高至100元。

就產業來看，投顧法人分析，台灣電子級硫酸2025年需求量每月約3萬噸，預計2027年將增加至6萬噸。隨先進製程製造複雜度與清洗程序增加，預期先進製程電子級硫酸營收規模與需求將大幅成長。

中華化目前共有五條電子級硫酸產線，除了一條電子級硫酸初階產品線、三條成熟製程電子級硫酸產線外，還有一條最高等級的先進製程電子級硫酸產線，並預計2026年9月底前正式量產出貨。

法人表示，目前全球僅有廣明（6188）、中華化、德國巴斯夫、日本三菱等四家廠商能做成熟製程的電子級硫酸，中華化原先就是半導體龍頭成熟製程電子級硫酸供應商，在客戶要求下，成熟製程產線經過設備升級後，領先於2026年3月通過先進製程電子級硫酸產線認證。

主要客戶要求中華化未來三條新產線擴線，需完全複製已通過先進製程認證的成熟製程產線機台與管線配置，即可免除重新驗證機台流程，其中，兩條位於A27廠房內，目標在2028年底前完工投產，另拆除現有辦公室以新建第八條產線。

法人評估，中華化2028年底將有七條先進製程產線供給邏輯晶片生產、半導體代工、記憶體等主要客戶，以高階電子化學毛利率約35%至45%，且未來將持續開出先進製程電子級硫酸產線來看，公司獲利能力將明顯獲得改善。