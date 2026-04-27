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受惠台股「飆馬」行情 元大金早盤股價漲逾2個百分點

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
元大金控。本報資料照片
元大金控。本報資料照片

台股再上演「飆馬」行情，盤中漲逾升點，市場預估4月證券劃撥餘額將再重新站回「4兆」大關，並有機會創新高。元大金（2885）旗下元大證券可望再受惠這波資金行情，今早元大金股價漲逾2個百分點，再重回「5」字頭。

市場人士指出，本周市場聚焦美股超級財報週，Meta、微軟、高通、蘋果都將公布財報，另外記憶體大廠SanDisk也將公布財報數據，對於台廠相關供應鏈都將帶來挹注與題材效果。值得注意的是，OpenAI本周四正式發布最新人工智慧模型GPT-5.5，此次發布距離前一代GPT-5.4推出不到兩個月，凸顯AI產業快速演進的競爭態勢。

上周加權指數瘋漲2,128.06點，周線漲幅5.78%，平均日均量破兆元大關達1.1兆元，呈現強勢的價量齊揚格局。

美股 蘋果 台股

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