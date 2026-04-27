寶綠特有望奪大陸新單

擁有超過73萬名股東的台新新光金控昨（23）日董事會通過2025年度股利分派，決議擬配發每股現金股利1元、股票股利0.1元，總股利1.1元，優於前一年度的0.9元，創近四年新高，並與2021年同樣配發1.1元，同創2016年度以來新高水準。

2026-04-24 02:37