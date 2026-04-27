聽新聞
0:00 / 0:00
寶綠特有望奪大陸新單
寶綠特-KY（6690）受惠各國生產者責任制（EPR）與再生含量政策，今年展望樂觀。公司表示，高品質回收材料需求增加，設備工程在手訂單約人民幣3億元（約新台幣13.5億元），隨中、印市場回溫，月底前有望新簽人民幣2億元至4億元（約新台幣9億至18億元）訂單。
寶綠特指出，積極切入非寶特瓶PET回收市場，新設的浙江速優生已於年初運營，透過「Tray-to-Tray」技術，將廢棄平板容器轉化為高品質片材，填補現有市場空白。隨環境部調升回收補貼費用，該製程解決平板容器回收率低的問題，將成為未來重要的高毛利成長動能。
寶綠特看好，大陸市場趨勢轉向高品質回收，並進入第15個五年計畫，該公司已陸續承接多項政府環保案。印度市場在取消BIS認證限制後，出貨量預期將提升，加上當地經濟發展帶動不織布需求旺盛，印度市場占設備營收比重將長期維持30%以上。
面對原物料價格波動，寶綠特去年在原料低檔時已建立龐大庫存，具備一定的成本緩衝優勢，未來將持續推動功能性纖維開發，提高客製化產品比重以維持毛利率，目前化纖事業毛利率超過20％，設備工程則約30％。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。