東鹼氯化鈣 打進晶圓鏈

東鹼（1708）除主力產品鉀肥需求穩健，副產品液體氯化鈣也導入晶圓龍頭供應鏈，應用於半導體廢水處理。法人表示，2026年隨國內晶圓廠擴建需求增加，東鹼液體氯化鈣銷量亦可望隨之成長。

東鹼配合國內半導體業的需求，積極拓展液體氯化鈣產品，除增加獲利之外，對國內半導體業的發展亦多有貢獻。東鹼3月營收5.67億元，年增5.36%；今年第1季營收15.53億元，年增2.31%。

法人指出，隨晶圓廠建廠增加，東鹼液體氯化鈣銷量可望成長；此外，中東戰事推升化肥價格，且中東地區亦為鉀肥主要產地之一，隨中東區域的鉀肥斷供，鉀肥價格走高，也有助東鹼營運。

東鹼目前共有14條硫酸鉀生產線，年產能可達14萬噸；鉀肥外銷占比達98-99%，主要市場涵蓋印度、巴基斯坦、日本、澳洲、中南美、越南、泰國，也有少量銷往非洲。東鹼去年法說會中指出，展望今年需求，2026年全球硫酸鉀價格預期回穩，受MOP區域供應偏緊，致產品及原料的價差將縮小，市場需求穩定。

除化工本業外，東鹼也投資散裝航運、餐飲等事業，最大轉投資事業為東南航運公司，共擁有14艘輕便散裝貨輪，全數營運中。目前航運事業占公司營收比重約三成。主要以計時方式出租，航行區域遍及三大洋，租約有長有短，取不同到期日以平衡淡旺季景氣循環。