歐洲仲裁案 藥華藥將上訴

藥華藥（6446）昨（26）日發布重大訊息，德國法蘭克福高等法院（OLG Frankfurt）日前就該公司提出：撤銷國際商會（ICC）仲裁庭於2025年2月17日作成之「部分仲裁判斷」（Partial Final Award）聲請，裁定予以駁回。

藥華藥表示，將依法向德國聯邦最高法院（BGH）提起上訴，公司持續推進全球布局。

藥華藥表示，德國高等法院此次裁定中亦確認血癌新藥alfa-2b（Ropeg）是由藥華藥創辦人暨執行長林國鐘所發明，並由藥華藥完全自主研發生產供應全球，本案不影響Ropeg的銷售、全球商業合作及各地市場拓展計畫。

公司營運近年快速起飛，2024年轉虧為盈，稅後純益約30億元，2025年增至50億元；2026年第1季營收已達51.2億元，年增率高達57.23%。

藥華藥表示，本次撤仲主要範圍包含仲裁庭認定公司對AOP歐洲藥證及供貨遲延9.5個月之責任，惟該部分業已於第一次仲裁時由德國聯邦最高法院撤銷；本次裁定僅涉及「部分仲裁判斷」之撤銷程序，並非最終判決，對公司財務及業務營運並無影響。