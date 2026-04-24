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中信金配息2.5元 創新高

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中信金控（2891）董事會拍板最新股利政策，決議每股配發現金股利2.5元，創下歷年新高。 聯合報系資料照
中信金控（2891）董事會拍板最新股利政策，決議每股配發現金股利2.5元，創下歷年新高。 聯合報系資料照

中信金控（2891）董事會拍板最新股利政策，決議每股配發現金股利2.5元，創下歷年新高，展現穩健獲利與回饋股東的能力。以昨（24）日收盤價52.9元計算，現金殖利率約4.73%，在當前金融股中具備相當吸引力。

在目前已公布配息的八家金控中，中信金以每股2.5元的配息水準居冠，凸顯其獲利表現與資本體質的優勢，而現金股息殖利率4.73%，也是居八家金控之冠。

金控股股息殖利率概況
金控股股息殖利率概況

回顧去年營運，中信金全年稅後純益達806億元，續創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）為4.08元，展現穩定的獲利動能；稅後股東權益報酬率（ROE）達16.88%，位居金控業第一，資產報酬率（ROA）則為0.91%，整體經營績效亮眼。

依此次配息規劃估算，中信金預計將發放約491.94億元現金股利。若以去年稅後盈餘806億元計算，盈餘配發率約為61.2%，大致符合管理層先前對外釋出的政策方向。總經理高麗雪於法人說明會中曾表示，股利政策將維持近年約六成上下的發放水準，並以現金股利為主要形式，兼顧股東報酬與資本穩健。

除普通股股利外，董事會亦同步通過特別股股息分派方案，其中乙種特別股每股配發2.796元，丙種特別股每股配發1.92元，反映公司對各類股東權益的重視。

值得一提的是，中信金控2026年股東會紀念品正式亮相，今年推出的紀念品為「琉璃工房－牡丹花開碗盤組（二套組）」，主打兼具實用性與典雅質感，延續過往高水準設計，預料將吸引大量股東關注，甚至可能重現排隊領取的熱潮。整體風格不僅具收藏價值，也貼近日常使用需求，提升紀念品的實用層面。

股息 ROE 報酬

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