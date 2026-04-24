快訊

22時56分東部海域發生規模4.4地震 最大震度宜蘭南澳3級

美股早盤／英特爾飆24%創新天價 激勵大盤指數上攻、台積電ADR強漲4%

棄工程師改考公職 理工男打掉重練兩年打敗頂大文組曝「心態」最重要

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣精銳財報／第1季每股稅後純益3.56元

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

精密行星減速機大廠台灣精銳（4583）董事會24日通過第1季合併財報，合併營收8.58億元，季增12.6%、年增5.7%，已連續二季成長；毛利率53.13%，稅後純益2.85億元，季減1.7%、年減14.4%，每股稅後純益3.56元。

法人指出，台灣精銳今年營運展望呈現穩定增長走勢，主要動能來自全球自動化需求復甦，以及在機器人與倉儲自動化供應鏈中的關鍵地位。

法人預期，第1季應為全年營運谷底，隨著自動化產業進入傳統旺季，行星減速機出貨預計在第2季後加速，可望帶動營運逐季升溫。

在機器人與AI倉儲部分，台灣精銳已通過Amazon認證，提供廠內移動機器人（AGV/AMR）及七軸機器人所需的精密行星減速機。隨著北美電商對自動化倉儲的需求持續擴張，此部分訂單被視為今年營運成長的主要動能。

台灣精銳為國內自主設計生產行星減速機的領頭羊，目前公司在全球市場的市占約5%。展望未來，台灣精銳的市場地位可望隨著機器人產業爆發而提升。

機器人

延伸閱讀

信邦財報／第1季獲利8.65億元 第2季將優於第1季

友輝第1季EPS 1.9元 擴充新產線

友輝財報／首季稅後純益1.56億元 EPS 1.9元

八貫財報／首季獲利1.62億元季增28.4％、年增15.2％ EPS 2.08元

相關新聞

長榮法說會／對第2季與第3季海運市場持正面態度

長榮（2603）海運24日舉行法人說明會，公司對第2季與第3季海運市場持正面態度，至於第4季則需視戰爭發展狀況，目前看來透明度仍然不夠。

台新新光金股利發1.1元 寫近四年新高 居金控前段班

擁有超過73萬名股東的台新新光金控昨（23）日董事會通過2025年度股利分派，決議擬配發每股現金股利1元、股票股利0.1元，總股利1.1元，優於前一年度的0.9元，創近四年新高，並與2021年同樣配發1.1元，同創2016年度以來新高水準。

泛用樹脂跌價 台塑有壓

受美伊和談進程反覆影響，泛用樹脂市場整體呈現高位回落態勢，其中，聚乙烯（PE）三大品項近一周行情齊跌，各有每公噸55至80美元跌價，恐波及國內三大供應商台塑（1301）、台聚和亞聚業績表現。

八貫第1季獲利創新高

八貫（1342）昨（23）日公布今年第1季財報，單季合併營收9.17億元，年增17.8%；單季營業利益1.87億元，年增15.7%；單季稅後純益1.62億元，年增15.2%，營收獲利齊創歷史單季新高，單季每股純益（EPS）2.08元。

中興電營運 拚逐季成長

中興電（1513）昨（23）日召開法說會，中興電總經理郭慧娟表示，不僅重電業在手訂單滿檔，發電機及空調業務、外銷業務及停車事業均大幅成長，市場動能強勁，今年第1季是營運基底，全年會是一季比一季還高、逐季成長的態勢。

台泥：不提前改選董事

台泥（1101）昨（23）日表示，近日外界傳言董事會將「提前改選」，此項訊息純屬子虛烏有，台灣今年股東會議案提案期間已截止，台泥董事改選為明年事項，今年並無相關提案、補選或提前改選規劃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。