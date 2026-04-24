聽新聞
0:00 / 0:00

雄獅、星宇搶攻旅展商機

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

中台灣年度旅遊指標「2026台中國際旅展」昨（24）日登場，今年上市櫃航空公司與旅行社陣容堅強，包含雄獅旅行社（2731）、星宇航空、華航、五福旅遊、旅天下及燦星旅遊等品牌齊聚拚場，預估四天展期業績目標上看10億元。

台中市旅行商業公會指出，去年台中國際旅展帶動28萬人次、4億餘元業績，今年首度移師水湳台中國際會展中心舉行，展出規模全面升級，集結航空公司、旅行社、飯店、餐飲集團、遊樂園等339個攤位，規模創新高，預估可吸引30萬人潮進場。

雄獅旅遊強攻中台灣，疫後首登ATTA臺中旅展，推出台中直飛釜山5日1萬6有找、富國島4日免兩萬；同步表示，東京、熊本、釜山等東北亞直飛航線相繼開通，中部旅客不再需要舟車勞頓前往桃園機場，「在地出發、說走就走」已成為可實現的旅遊新模式。

雄獅旅遊進一步指出，雄獅已八年未參加台中國際旅展，此次重回參展，主要看好台中出發的航線快速增加，從東南亞拓展到東北亞，台中國際機場不再是補充功能的機場，更是帶動中台灣出國旅遊的動能；現場推出多項現場專屬優惠，每人最高折扣達6,000元。

星宇航空首次參加台中國際旅展，將台北ITF旅展規格移師台中，並推出「機票促銷僅此一檔」限時優惠，台中出發全航線最低82折起，今年3月底星宇航空才剛開通台中直飛東京、熊本航線，緊接著又宣布，6月2日開航台中直飛釜山，未來將持續拓展航網，提供更多航線服務中台灣旅客。

桃園機場 台中國際機場 釜山

延伸閱讀

惠宇秋紅谷 七期鉅作 千坪造境 新案登場

日籍遊客搭星宇返國確診麻疹 同班機54人健康監測至5月5日

亞昕台中指標大案開工

出國機票貴免驚 凱基證推「夢想金啟航」活動

相關新聞

中信金配息2.5元 創新高

中信金控董事會拍板最新股利政策，決議每股配發現金股利2.5元，創下歷年新高，展現穩健獲利與回饋股東的能力。以昨（24）日收盤價52.9元計算，現金殖利率約4.73%，在當前金融股中具備相當吸引力。

豐興鋼筋估開平盤

國內鋼筋市場隨著價格攀升，近一周買氣明顯鈍化、鋼廠接單處於停滯狀況，豐興（2015）、威致、海光和台鋼集團等條鋼廠下周鋼筋盤價以平盤定調機會大，市場將進入觀察期。

德淵3月每股賺0.11元

德淵（4720）近日公布3月自結獲利數字，單月稅後純益1,200萬元，年減8%；每股純益（EPS）0.11元。3月營收3.83億元，年增25.16%；第1季營收9.43億元，年增2.83%。德淵特用化學品、特用黏膠產品已切入AI、光電相關應用，預計今年可放量收割。此外，過濾器組裝熱熔膠及過濾材料，去年下半年通過驗證、今年亦將進一步貢獻營收。

燁聯、唐榮盤價看漲

全球最大鎳礦生產國印尼減產和推出關稅新制，鎳價再起攻勢，英國倫敦金屬交易所（LME）23日鎳價站上每公噸1.87萬美元，為近三個月新高，將為不銹鋼上游板材供應商燁聯（9957）、唐榮和線材供應商華新5月盤價續漲加持。

和泰樂觀看2026年車市

和泰汽車（2207）總經理蘇純興昨（24）日表示，市場上雖然有很多不確定的因素，股市很好，汽車銷售量也不會太差，再加上貨物稅5萬元+5萬元的優惠持續，也會間接刺激市場買氣，全年車市總銷售量預估仍維持44萬台。

南亞來電 股價相對勇

塑化股昨（24）日紛紛回檔，台塑四寶中，惟南亞（1303）因電子材料動能強勁，受科技股行情帶旺，股價表現相對強勢，法人分析，看好南亞推進高值化轉型成績單，電子材料已占整體營收逾五成，市場已經把南亞視為電子原物料供應鏈概念股。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。