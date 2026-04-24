雄獅、星宇搶攻旅展商機

中台灣年度旅遊指標「2026台中國際旅展」昨（24）日登場，今年上市櫃航空公司與旅行社陣容堅強，包含雄獅旅行社（2731）、星宇航空、華航、五福旅遊、旅天下及燦星旅遊等品牌齊聚拚場，預估四天展期業績目標上看10億元。

台中市旅行商業公會指出，去年台中國際旅展帶動28萬人次、4億餘元業績，今年首度移師水湳台中國際會展中心舉行，展出規模全面升級，集結航空公司、旅行社、飯店、餐飲集團、遊樂園等339個攤位，規模創新高，預估可吸引30萬人潮進場。

雄獅旅遊強攻中台灣，疫後首登ATTA臺中旅展，推出台中直飛釜山5日1萬6有找、富國島4日免兩萬；同步表示，東京、熊本、釜山等東北亞直飛航線相繼開通，中部旅客不再需要舟車勞頓前往桃園機場，「在地出發、說走就走」已成為可實現的旅遊新模式。

雄獅旅遊進一步指出，雄獅已八年未參加台中國際旅展，此次重回參展，主要看好台中出發的航線快速增加，從東南亞拓展到東北亞，台中國際機場不再是補充功能的機場，更是帶動中台灣出國旅遊的動能；現場推出多項現場專屬優惠，每人最高折扣達6,000元。

星宇航空首次參加台中國際旅展，將台北ITF旅展規格移師台中，並推出「機票促銷僅此一檔」限時優惠，台中出發全航線最低82折起，今年3月底星宇航空才剛開通台中直飛東京、熊本航線，緊接著又宣布，6月2日開航台中直飛釜山，未來將持續拓展航網，提供更多航線服務中台灣旅客。