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德淵3月每股賺0.11元

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

德淵（4720）近日公布3月自結獲利數字，單月稅後純益1,200萬元，年減8%；每股純益（EPS）0.11元。3月營收3.83億元，年增25.16%；第1季營收9.43億元，年增2.83%。德淵特用化學品、特用黏膠產品已切入AI、光電相關應用，預計今年可放量收割。此外，過濾器組裝熱熔膠及過濾材料，去年下半年通過驗證、今年亦將進一步貢獻營收。

德淵為國內熱熔膠、黏膠代表性大廠，旗下品牌包含知名黏膠「三秒膠」。此外，產品應用也廣及於生活必需品。在營運策略上，近年除布局印度等地作為新拓展的生產基地，公司更於去年宣布，特用化學品、特用黏膠產品已切入AI、光電相關應用，預計今年可放量收割。

德淵布局高值化產品，在應用於AI伺服器及UPS不斷電系統及BBU備援電池模組的PCBA特用硬化三防漆，及PCBA特用耐燃無鹵素等級熱熔膠，看好該公司技術能隨AI伺服器需求成長，持續擴大應用。

EV新能源車應用領域， 產品已通過IATF16949認證並出貨；其他特用化學品如變性矽烷、特用HEPA過濾材料、特用熱溶膠等出貨也持續增加。

除AI伺服器、光電等領域外，據悉，德淵今年亦規劃推出新一代AMC（空氣分子汙染）化學濾網材料方案，結合生物基與循環材料，已切入一線半導體供應鏈，有助提升晶圓良率並降低設備腐蝕風險。

此外，專業級過濾器組裝熱熔膠及過濾材料，去年下半年陸續取得認證，應用範圍包含多種功能性空氣過濾器、工業過濾器系統及車載過濾器，今年預計將對營收帶來進一步貢獻。

展望2026年上半年，德淵表示，期待中國大陸市場重回成長軌道；東協市場需求強勁、印度二廠已量產，需求可望大幅成長；熱熔膠在台灣市場亦仍有微幅成長空間。特化品需求更將隨綠色材料需求、新能源汽車相關揚聲器、AI資料中心應用持續成長。

印度 營收 EPS

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