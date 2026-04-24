國內鋼筋市場隨著價格攀升，近一周買氣明顯鈍化、鋼廠接單處於停滯狀況，豐興（2015）、威致、海光和台鋼集團等條鋼廠下周鋼筋盤價以平盤定調機會大，市場將進入觀察期。

業內人士指出，國際廢鋼及小鋼胚價格自2月下旬持續上升，增加鋼筋廠的成本壓力；同時，中東的戰事讓油價走揚，國際油價一度飆破每桶110美元，BDI綜合指數目前也站穩2,600點以上，墊高鋼廠的成本。

面對上述情勢，國內鋼筋廠自3月初展開新一波漲價行動，連續六周調漲盤價，以上周來看，指標性鋼廠豐興延續反映原料成本，鋼筋、廢鋼收購價續漲，各調漲每公噸300元、200元，廢鋼收購價上調為每公噸1.01萬元，鋼筋牌價上漲至2.45萬元。而進入本周，國際廢鋼雖維持漲勢，但鋼廠考慮鋼筋漲幅已高，價格傳導下游需要時間，因此鋼筋、廢鋼均以平盤定調。

觀察近一周市場變化，在交易方面，買氣明顯純化，不管南北部區塊市場，各鋼廠本周鋼筋接單量趨於零，來自盤商訂單幾乎停頓。

上游原料方面，國際廢鋼及小鋼胚則處於高檔，以主力的美國貨櫃廢鋼來看，維持在每公噸360至365美元區間，較上周無明顯變化，市場預期下周新盤應延續平盤格局，蓄積量能。

展望後市，法人指出，鋼價在中國實施出口許可證制度與原料成本上漲而有所支撐，隨著需求旺季到來，均有利於客戶補庫存與下單意願提升。