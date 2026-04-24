南亞來電 股價相對勇

塑化股昨（24）日紛紛回檔，台塑四寶中，惟南亞（1303）因電子材料動能強勁，受科技股行情帶旺，股價表現相對強勢，法人分析，看好南亞推進高值化轉型成績單，電子材料已占整體營收逾五成，市場已經把南亞視為電子原物料供應鏈概念股。

南亞20日以85.9元作收，漲幅0.82%，法人買超260張，成交量更逾5.4萬張。市場持續看好南亞電子材料成長潛力，預估電子材料產品成為公司未來主要動能。

南亞積極推進高值化轉型，電子材料已占整體營收逾五成。展望4月及第2季，南亞表示，受惠AI伺服器、高效能運算與高速網通等需求暢旺，帶動中高階電子材料供不應求，且一般性產品亦出現供給缺口，下游備庫意願轉強，預估第2季銅箔、玻纖絲、布、銅箔基板、載板等產品量、價齊揚，預期營收可望再成長。

南亞3月271.7億元，年增46.4％，寫近43個月來單月新高；前三季營收685.9億元，季增6.4%、年增4.64%，表現亮麗。南亞指出，各產品中，又以電子材料表現最佳，營收增加40.9億元。

南亞表示，隨AI需求激增，雲端服務業者持續擴大投資，使中高階材料供不應求，而因產能資源排擠，也導致一般電子材料逐漸產生供需缺口，再加上邊緣運算與消費電子的升級需要，帶動各類電子材料產品銷售量、價顯著成長，整體營收不斷向上攀升。

南亞電子材料產品包含ABF載板、銅箔基板、玻纖布、銅箔等，南亞表示，除持續升級、發展高階材料、積極認證拓展銷售量以外，也努力穩定製程、提升中階與一般產品的產銷量，並配合市場需求調漲產品售價，使營收顯著增加。南亞首季獲利表現也繳出好成績，自結稅後純益142.53億元，年增近30倍，每股純益（EPS）1.8元，今年首季獲利更超越前三年度的獲利總和。

南亞指出，獲利動能來自電子三大領域：南亞電子材料、子公司南電，以及轉投資的南亞科。在AI浪潮急速推進之下，雲端服務、資料中心業者大舉擴張資本支出，而高速網通、存儲設施、 邊緣運算、電源控制之需求也不斷升級，相關材料供不應求、業績大幅成長。