和泰樂觀看2026年車市

和泰汽車（2207）總經理蘇純興昨（24）日表示，市場上雖然有很多不確定的因素，股市很好，汽車銷售量也不會太差，再加上貨物稅5萬元+5萬元的優惠持續，也會間接刺激市場買氣，全年車市總銷售量預估仍維持44萬台。

和泰純青基金會昨日正式宣布與Toyota Mobility Foundation（TMF，豐田移動基金會）展開深度合作。TMF由豐田章男會長於2014年創立，雙方將透過「Mobility for All」計畫，整合國際創新移動資源與在地公益經驗，聚焦台灣高齡者的移動便利與孩童交通安全教育，提供年長者及孩童交通上更全面的守護。蘇純興表示，目前車市存在許多不確定因素，對於後續國內車市展望，受惠於股市很好，汽車銷售量也不會太差，相信那些在股市獲利的人，盈餘也會外益到車市來。

和泰車體系的銷售表現符合公司之前的預期，尤其是政府貨物稅5萬+5萬元的補貼案有效帶動新車銷售的需求，市場上的需求仍在，內部對於整體市場維持年初44萬台的看法。

對於4月展望指出，儘管國際環境仍存在美伊衝突及關稅政策等不確定因素，但在AI產業帶動下，台灣整體經濟動能相對穩健，為消費信心提供良好支撐。同時，車市亦受惠於政府新購貨物稅補助及汰舊換新政策延長，有效挹注購車需求，整體市場登錄台數預估為34,000台，較去年同期成長3.4%，市場動能可望持續平穩發展。

至於戰爭與高油價對和泰車的影響，Toyota指定車款限時免費升級E-mirror電子後視鏡，再享最高80萬0利率，針對電動車bZ4X及Urban Cruiser提供深受車主好評之「六個月免費隨插即充」優惠，有效帶動買氣，其中油電車受訂比例提升大約5%到10%，電動車受訂數則成長25%。和泰集團響應日本豐田「Producing Happiness for All」的理念，攜手關係企業與經銷商夥伴，以「量產幸福」為願景，每年投入超過5,000萬元，持續投入多項公益計畫。

在核心專案上，「移動公益」目前已累計完成超過5.3萬趟接駁；為守護學童安全，更累計捐贈達14萬套校園導護志工裝備；「Mobility for All」計畫將採取「科技隨行」與「守護童行」雙軌策略，提供具體的解決方案。