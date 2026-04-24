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燁聯、唐榮盤價看漲

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
全球最大鎳礦生產國印尼減產和推出關稅新制，鎳價再起攻勢，英國倫敦金屬交易所（LME）23日鎳價站上每公噸1.87萬美元，為近三個月新高，將為不銹鋼上游板材供應商燁聯、唐榮和線材供應商華新5月盤價續漲加持。示意圖。聯合報系資料照
全球最大鎳礦生產國印尼減產和推出關稅新制，鎳價再起攻勢，英國倫敦金屬交易所（LME）23日鎳價站上每公噸1.87萬美元，為近三個月新高，將為不銹鋼上游板材供應商燁聯、唐榮和線材供應商華新5月盤價續漲加持。示意圖。聯合報系資料照

全球最大鎳礦生產國印尼減產和推出關稅新制，鎳價再起攻勢，英國倫敦金屬交易所（LME）23日鎳價站上每公噸1.87萬美元，為近三個月新高，將為不銹鋼上游板材供應商燁聯（9957）、唐榮和線材供應商華新5月盤價續漲加持。

印尼政府繼先前宣布對鎳礦實施減採及出口政策後，印尼能源與礦產資源部（ESDM）自4月15日起正式實施新版鎳礦基準價（HPM）計算公式。調整最大變化在於將鈷、鐵及鉻等伴生元素全面納入計價機制，並大幅上調相關修正係數，推升原料價格與冶煉成本。

針對印尼關稅新制，LME鎳價立即做出反映，三個月期貨重返每公噸1.8萬美元關卡，23日進一步推升價格站上每公噸1.87萬美元，創今年1月下旬以來新高。

而截至23日為止，LME 4月份鎳平均期貨價格攀升至每公噸1.78萬美元，相較於3月份的平均現貨價格1.72萬元，高出約600美元，漲幅3.5%。

業者指出，即將於下周開出的5月盤價的燁聯、唐榮和華新，一向以每月的原料走勢為依據，並參考大咖業者動向，進行盤價調整，以現今態勢來看，有望以漲價回應市場走向，挑戰連續六個月調漲300系列的盤價。

另外，依據國際鎳業研究組織（INSG）最新統計指出，受印尼收緊採礦監管與供應干擾影響，2026年全球鎳市場預計將由過去數年供應過剩轉為出現約3.2萬公噸缺口，為2021年以來首見供應短缺。

INSG指出，2025年全球鎳市場仍過剩約28.3萬公噸，但最新預測顯示供需格局已明顯翻轉。主要是供應端印尼今年鎳礦開採配額較去年大幅下降，並於4月中旬調整礦石基準價格機制，推升原料成本。

INSG預估，2026年全球初級鎳產量為371.5萬公噸，低於2025年的388萬公噸；需求則由359.6萬公噸增至374.7萬公噸，形成供需缺口。

業者認為，隨著供應收縮與需求支撐並存，鎳價中期支撐力道轉強，不銹鋼生產成本亦將維持高位，後續市場走勢仍需觀察印尼產量調整與地緣政治發展。

關稅 唐榮 印尼

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