長榮法說會／對第2季與第3季海運市場持正面態度

長榮（2603）海運24日舉行法人說明會，公司對第2季與第3季海運市場持正面態度，至於第4季則需視戰爭發展狀況，目前看來透明度仍然不夠。

長榮總經理吳光輝表示，去年第4季的運價相對低，因此原本長約運價較去年低，因油價上來，個別協商，目前為止，運價水準不低於去年，長約比例中歐線占三成，美線則從去年的五五成降為五成，第2季歐線完成，美線這個月會完成。本來美線會低潮，有航商喊美西要每櫃加2,000美元，不排除其他航商跟進。長榮對長約的態度是只要運價不符期望，就不強求。認為第2季第3季價格不弱。至於往後，燃油成本增加，對物價衝擊，通膨率對最終市場需求的影響，因戰爭尚未停止，第4季的透明度還不夠。

長營海運分析全球經濟與航運市場展望國際貨幣基金組織（IMF）於4月份發布的《世界經濟展望》中，下調全球經濟成長預期。IMF指出，隨著中東戰事升溫，全球經濟前景迅速轉趨黯淡，原本相對穩定的復甦動能受到明顯干擾。能源價格劇烈波動不僅推升通膨壓力、侵蝕企業與消費者信心，也進一步提高市場不確定性，使投資與貿易活動轉趨審慎。IMF預估，2026年全球實質GDP成長率為3.1%，較今年1月預測下調0.2個百分點，反映地緣政治衝突對經濟動能的實質壓抑。從區域面觀察，對能源進口依賴較高的新興市場經濟體，將承受更顯著的成本上升與國際經常帳壓力，整體經濟韌性亦相對脆弱。對航運業而言，中東戰事衝擊呈現「成本上升」與「供應鏈干擾」的雙重壓力：一方面，油價上行直接推升營運成本；另一方面，航道風險與供應鏈中斷，嚴重影響船舶運作效率及全球貿易。未來，即使在相對樂觀情境下，衝突迅速降溫，海峽恢復正常通行，但前期累積的能源價格衝擊與市場信心受損，仍將對全球經濟造成傷害，影響未來經濟成長動能。

長榮海運表示，透過海洋聯盟（OCEAN Alliance）合作機制，2026年整體合作運力已達508萬TEU，能有效整合航線資源與船隊配置，提升服務穩定性與營運效率。聯盟平台亦提供高度彈性，使公司得以因應市場變化快速調整運力配置。

在航線策略方面，公司將持續強化東西向主幹航線的競爭力，同時積極拓展南北向航線布局，包括南美、非洲、中東及印度等新興市場，並深化亞洲區域航線經營，以分散市場集中風險並提升整體網路韌性。公司強調，未來競爭不僅在於運力規模，更在於航線網路完整性與服務可靠度，將持續透過聯盟合作與自有資源配置，打造更具效率與彈性的全球運輸網絡。

面對全球航運減碳趨勢，長榮海運持續推動環保船隊轉型，預計至2030年將擁有55艘雙燃料船舶，運能占比超過三成，逐步提升整體能源效率與減碳能力。然而，能源轉型須建立在可持續的商業模式之上。目前仍面臨綠色燃料成本偏高、終端需求尚未形成穩定溢價，以及基礎設施尚未成熟等挑戰。因此，公司將採取「逐步導入、動態調整」的審慎策略，並持續與產業夥伴、港口及能源供應商合作，推動低碳航運生態發展。同時，航運業亦面臨全球監管體系分裂的結構性風險：歐盟則已推動以EU ETS與 FuelEU Maritime 為核心的強制制度，而IMO雖致力於全球協調但由於美國傾向市場導向與自願機制，反對徵收任何形式的碳稅，故進展有限。在此情況下，監管碎片化將進一步提高營運合規成本與管理複雜度。