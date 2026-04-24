台新新光金股利發1.1元 寫近四年新高 居金控前段班

擁有超過73萬名股東的台新新光金控（2887）昨（23）日董事會通過2025年度股利分派，決議擬配發每股現金股利1元、股票股利0.1元，總股利1.1元，優於前一年度的0.9元，創近四年新高，並與2021年同樣配發1.1元，同創2016年度以來新高水準。

若單從現金股利來看，更是創下歷年新高紀錄；以台新新光金昨日收盤價23.7元估算，現金股息殖利率約4.2%，在目前已公布的金控中屬前段班。

台新新光金控2025年稅後純益為新台幣374億元，較2024年成長86%，創下歷史新高，每股稅後純益1.91元，稅後股東權益報酬率11.52%，每股淨值為17元，整體營運表現穩健，合併後整體綜效逐步展現。

台新新光金控總經理林維俊曾於日前法說會表示，金控股利發放有四大考量，第一是去年獲利表現及子公司上繳股利；第二是以現金股利為主，正在討論是否需搭配股票股利；第三則希望股利配發是穩定的、可預期的；第四是相較同業具有競爭力。當時林維俊強調，2025年獲利比2024年好，會向董事會提出一個比前一年度0.9元更好的數字，且以現金為主。

如今董事會通過2025年度股利分派，決議擬配發每股現金股利1元，創下歷年最高現金股利水準，股東配發現金股利總金額達248.6億元；股票股利0.1元，股東配股總股數約2.4億股，總股利1.1元，改寫2016年度以來近十年來最高水準，盈餘配發率約57.5％。

攤開台新新光金控近年的股利表現來看，2024年度配發現金股利0.9元；2023年度為現金股利0.6元搭配股票股利0.4元，合計1元；2022年度則配發現金0.51元及股票股利0.42元，合計0.93元；2021年為現金0.605元、股票股利0.495元，合計1.1元。股利配發大致維持穩定區間。