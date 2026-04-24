聽新聞
0:00 / 0:00

大成雞肉品牌獲驗證

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

大成（1210）昨（23）日舉辦「益活雞」NAE（No Antibiotics Ever）無抗飼養第三方驗證授證記者會，成為全台首家取得NAE全供應鏈驗證的雞肉品牌。大成表示，後續將擴大與通路合作，導入調理食品，包括舒肥雞胸等產品，搶攻健康飲食商機。

大成表示，目前益活雞合作農戶已逾30戶，整體飼養規模達100多萬隻，通路涵蓋量販、超市及餐飲體系，具備穩定供貨能力。產品採冷藏而非冷凍出貨，強調新鮮優勢；在此模式下，須仰賴規模化飼養，支撐每日生產、即時供應。

通路布局方面，大成總經理韓芳豪指出，產品已進駐好市多家樂福以及momo、蝦皮等多元通路。其中，3月時好市多護照銷售量成長八倍，顯示市場接受度明顯提升；同時，高端餐飲市場亦已有多家業者導入。

momo 好市多 家樂福

延伸閱讀

雞肉界LV被掃光！好市多一週狂銷7萬組　網友讚嘆：竟然完全沒腥味

好市多冷凍藍莓爆紅！一杯成本30元掀「在家打果昔」熱潮

拿下重要里程碑 昕力資獲台灣半導體供應鏈資格

嘉義縣農產前進星國 米其林餐廳端阿里山烏龍茶麵

相關新聞

台新新光金股利發1.1元 寫近四年新高 居金控前段班

擁有超過73萬名股東的台新新光金控昨（23）日董事會通過2025年度股利分派，決議擬配發每股現金股利1元、股票股利0.1元，總股利1.1元，優於前一年度的0.9元，創近四年新高，並與2021年同樣配發1.1元，同創2016年度以來新高水準。

泛用樹脂跌價 台塑有壓

受美伊和談進程反覆影響，泛用樹脂市場整體呈現高位回落態勢，其中，聚乙烯（PE）三大品項近一周行情齊跌，各有每公噸55至80美元跌價，恐波及國內三大供應商台塑（1301）、台聚和亞聚業績表現。

八貫第1季獲利創新高

八貫（1342）昨（23）日公布今年第1季財報，單季合併營收9.17億元，年增17.8%；單季營業利益1.87億元，年增15.7%；單季稅後純益1.62億元，年增15.2%，營收獲利齊創歷史單季新高，單季每股純益（EPS）2.08元。

中興電營運 拚逐季成長

中興電（1513）昨（23）日召開法說會，中興電總經理郭慧娟表示，不僅重電業在手訂單滿檔，發電機及空調業務、外銷業務及停車事業均大幅成長，市場動能強勁，今年第1季是營運基底，全年會是一季比一季還高、逐季成長的態勢。

台泥：不提前改選董事

台泥（1101）昨（23）日表示，近日外界傳言董事會將「提前改選」，此項訊息純屬子虛烏有，台灣今年股東會議案提案期間已截止，台泥董事改選為明年事項，今年並無相關提案、補選或提前改選規劃。

凱撒衛越南市場 2026年估增兩位數

越南房市萎靡，拖累凱撒衛（1817）近年營運；凱撒衛表示，去年越南市場慢慢重回常軌，認為今年區域市場將兩位數成長力道，可望帶起集團營運同步受惠，對今年營運持樂觀看待。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。