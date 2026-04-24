大成（1210）昨（23）日舉辦「益活雞」NAE（No Antibiotics Ever）無抗飼養第三方驗證授證記者會，成為全台首家取得NAE全供應鏈驗證的雞肉品牌。大成表示，後續將擴大與通路合作，導入調理食品，包括舒肥雞胸等產品，搶攻健康飲食商機。

大成表示，目前益活雞合作農戶已逾30戶，整體飼養規模達100多萬隻，通路涵蓋量販、超市及餐飲體系，具備穩定供貨能力。產品採冷藏而非冷凍出貨，強調新鮮優勢；在此模式下，須仰賴規模化飼養，支撐每日生產、即時供應。

通路布局方面，大成總經理韓芳豪指出，產品已進駐好市多、家樂福以及momo、蝦皮等多元通路。其中，3月時好市多護照銷售量成長八倍，顯示市場接受度明顯提升；同時，高端餐飲市場亦已有多家業者導入。