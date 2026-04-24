聽新聞
0:00 / 0:00
凱撒衛越南市場 2026年估增兩位數
越南房市萎靡，拖累凱撒衛（1817）近年營運；凱撒衛表示，去年越南市場慢慢重回常軌，認為今年區域市場將兩位數成長力道，可望帶起集團營運同步受惠，對今年營運持樂觀看待。
凱撒衛指出，過去越南市場每年貢獻集團營收約8.5億元左右、約占年營收五成，但自2020年起因新冠疫情、政府打擊貪腐，越南房市消沉了四年，不過去年開始區域市場有好轉跡象，認為當地不動產市場將逐步重回常軌。
凱撒衛看好，今年越南房市有兩位數的成長力道，集團營運可望同步受惠；不過因近期各國貨幣波動不小，包括新台幣在內的亞幣幾乎都升值，但越南盾卻逆勢貶值，這部分需多留意。凱撒衛昨（23）日收在38.55元、下跌0.15元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。