凱撒衛越南市場 2026年估增兩位數

越南房市萎靡，拖累凱撒衛（1817）近年營運；凱撒衛表示，去年越南市場慢慢重回常軌，認為今年區域市場將兩位數成長力道，可望帶起集團營運同步受惠，對今年營運持樂觀看待。

凱撒衛指出，過去越南市場每年貢獻集團營收約8.5億元左右、約占年營收五成，但自2020年起因新冠疫情、政府打擊貪腐，越南房市消沉了四年，不過去年開始區域市場有好轉跡象，認為當地不動產市場將逐步重回常軌。

凱撒衛看好，今年越南房市有兩位數的成長力道，集團營運可望同步受惠；不過因近期各國貨幣波動不小，包括新台幣在內的亞幣幾乎都升值，但越南盾卻逆勢貶值，這部分需多留意。凱撒衛昨（23）日收在38.55元、下跌0.15元。