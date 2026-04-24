台泥：不提前改選董事

台泥（1101）昨（23）日表示，近日外界傳言董事會將「提前改選」，此項訊息純屬子虛烏有，台灣今年股東會議案提案期間已截止，台泥董事改選為明年事項，今年並無相關提案、補選或提前改選規劃。

台泥也針對委託書徵求人的數目增加原因正式說明，去年至今股東人數已再增加近4萬人，為避免重演去年部分股東領不到紀念品、導致抗議電話不斷的情況，今年已將委託書徵求人由去年六家增加至八家，藉此提高法定受託總額度，最重要為提升股東領取紀念品之便利性。

隨著5月股東會旺季將至，台泥表示，股東會開會通知單已於近期陸續寄發。公司提醒，股東收到通知單後即可依規定參與股東會或領取紀念品，相關兌換作業也已同步展開。

台泥強調，外界傳言董事會將「提前改選」純屬子虛烏有，今年股東會議案提案期間已截止，目前並無任何涉及董事選任或改選之事項。

台泥表示，自董事長張安平上任以來，台泥股東人數自2017年的14.5萬人一路攀升，目前已達55萬5,646人，較去年同期增加約3.7萬人，創台泥80年來新高。

台泥發言人葉毓君指出，根據過往經驗，實務上每年親自參加股東會，或是透過電子投票後再另行領取紀念品的股東「極其少數」。絕大多數的小股東仍習慣透過全台委託書徵求據點辦理兌換股東會紀念品，這些據點都與各徵求法人機構相互配合。

礙於法規限制，單一「徵求人」能收受的委託書設有已發行股份總數3%的上限。去年台泥雖委託六家徵求人，但在股東熱情參與下，持股額度僅四天便全數滿額；為此，台泥今年特別增加徵求人至八家，藉由拉高整體的受託股份容許量，預估能服務更多小股東，避免因額度用罄導致無法兌換紀念品的情況發生。

針對近期市場「擴大徵求委託書」的傳聞，葉毓君澄清，股東會委託書自寄出後至5月22日股東會當日有效，「股東會結束後，委託書就不具任何效力，可以說等於廢紙一張。」她進一步說明，董事改選為明年事項，今年並無相關提案、補選或提前改選規劃。目前徵求委託書的唯一目的，是希望通過開會門檻。