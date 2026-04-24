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中興電營運 拚逐季成長

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

中興電（1513）昨（23）日召開法說會，中興電總經理郭慧娟表示，不僅重電業在手訂單滿檔，發電機及空調業務、外銷業務及停車事業均大幅成長，市場動能強勁，今年第1季是營運基底，全年會是一季比一季還高、逐季成長的態勢。

重電事業方面，郭慧娟表示，目前在手訂單達431億元，持續消化並接單中，維持一定的高檔，首季新接訂單達63億元，觀察市場需求，除了台電強電網計畫5,600多億元，台電又新增預算金額334億元配電系統五年升級計畫。

此外，能源開發計畫、離岸風電項目推動、汰舊換新以及半導體擴廠與國際大廠建置AI資料中心和電子數據機房（IDC）等，都帶動龐大的氣體絕緣開關（GIS）產品需求，尤其是電廠擴建都會帶動GIS相關支出，可以說「只要有用到電的地方，就會需要GIS。」

值得一提的是，未來中興電要強化並開拓民營市場，郭慧娟表示，中興電目前在台電市占率約80%，非台電體系占比約65%，公司流動率低，具有相關技術人才，今年目標是增加業務人員，有信心把30%的市占率拿回來。

而GIS業務擴展上，中興電在半導體廠也有著墨，郭慧娟表示，目前公司GIS產品已經成為特定半導體廠合格供應商，首案預計9月簽約，2027年初交貨。

外銷市場方面，郭慧娟表示，中興電主力在日本市場，而日本去年受到川普影響，但今年需求逐漸上來，另外也不會放棄美國市場，持續積極拓展，東南亞布局上，目前也已經進軍印度和越南市場，兩大塊市場皆由中國大陸的產能因應。

針對海外市場需求，郭慧娟表示，事實上，中興電在大陸的外銷產能已經滿單了，很多人以為大陸內捲很嚴重，影響價格下跌，但重電業完全不一樣，主要是大陸市場有很多水力發電項目，訂單外溢非常嚴重，讓許多外商都滿單，而中興電則是接外商的訂單，現在問題反而是如何再增加產能，以因應海外市場需求。

除了重電事業，受惠AI科技發展，發電機及機房空調業務近年也成長快速。郭慧娟指出，一般而言，AI科技發展下，外界會想到像奇鋐等公司做伺服器水冷，但其實發電機空調是機房是不可少的設備，得供應給整棟大樓，而在電信業者與國際大廠於台建置IDC機房及AI研發中心帶動，預計今年業務可望成長15%。

停車事業方面，郭慧娟表示，未來嘟嘟房要走IPO，今年初已完成與系統公司整併，首季獲利出乎意外的好，將透過成本精簡及拓展日本、泰國智慧停車市場，預計第3季可顯著提升獲利。

台電 能源

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