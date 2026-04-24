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八貫第1季獲利創新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
八貫董事長劉宗熹。八貫／提供
八貫董事長劉宗熹。八貫／提供

八貫（1342）昨（23）日公布今年第1季財報，單季合併營收9.17億元，年增17.8%；單季營業利益1.87億元，年增15.7%；單季稅後純益1.62億元，年增15.2%，營收獲利齊創歷史單季新高，單季每股純益（EPS）2.08元。

八貫表示，今年第1季戶外與醫療產品較去年同期分別成長30%與27%，推升第1季營收季增20.5%、年增17.8%，公司得益於整體營收規模擴大，與營業費用控制得宜，使營業利益季增33.4%、年增15.7%，加上業外匯兌淨利1,279萬元挹注，使得稅後淨利季增28.4%、年增15.2%，於第1季營收獲利均繳出季年雙位數成長，繳出首季EPS 2.08元。

八貫第1季毛利率27.2%較去年第4季26.1%增加1.1個百分點，係訂單增加帶動產能滿載的規模經濟效益顯現，首季毛利率創近三個季度新高，再有業外匯兌淨利挹注，第1季稅後淨利率17.7%，較去年第4季增加1.1個百分點，初步達成公司今年提升獲利能力目標。

八貫憑藉高規格認證門檻與長期國際型客戶合作關係，第1季戶外與醫療產品繳出亮眼業績，航太救生亦較去年同期持平，加上3月軍工業績月增達125%，多元產品布局持續發揮綜效，以目前訂單能見度來看，至第3季產能稼動率可達滿載，公司已提前備齊今年5月前生產所需料件，並已與客戶溝通後續價格調整機制，以適度反映成本變動。

全球地緣政治風險升溫，各國積極強化國防軍備，加上全球供應鏈重組，國防與航太需求長期趨勢帶動下，八貫航太與軍工產品線將成為公司成長關鍵引擎，期接單動能持續擴張下，全年營收表現雙位數成長無虞。

營收 每股純益

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