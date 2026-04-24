泛用樹脂跌價 台塑有壓

受美伊和談進程反覆影響，泛用樹脂市場整體呈現高位回落態勢，其中，聚乙烯（PE）三大品項近一周行情齊跌，各有每公噸55至80美元跌價，恐波及國內三大供應商台塑（1301）、台聚和亞聚業績表現。

市場人士指出，觀察近期油市變化，由於美國上周原油、汽油和蒸餾油庫存全面下滑，以及傳出荷莫茲海峽至少有三艘集裝箱船遭到槍擊的消息，提振買盤，油價連三天走高。

不過，高油價並未持續刺激泛用樹脂下游加工業對原料的接貨意願，在買氣有限下，中上游廠商面庫存墊高情況，為緩解庫存壓力，開始有降價或讓利動作，以致亞洲各項樹脂報價出現明顯回落走勢。

此外，做為家電、汽車內裝用料的ABS和做為休閒鞋、家電產品包裝用膜的聚苯乙烯（PS）也各有每公噸35美元、 65美元跌價，僅醫療器材原料聚丙烯（PP）持平。