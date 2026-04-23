台泥股東逼近56萬人 增加徵求人以便領取紀念品

股東會旺季將至，台泥表示，去年至今股東人數再增近4萬人，為避免重演去年部分股東領不到紀念品，今年將委託書徵求人由去年6家增加至8家，提升股東領取紀念品便利性。台泥澄清，外傳董事會將「提前改選」純屬子虛烏有，今年股東會並無任何涉及董事選任或改選事項。

台泥今天透過新聞稿表示，台泥股東人數自2017年14.5萬人攀升至目前55.5萬人，創台泥80年來新高。

台泥指出，依規定單一徵求人可收受委託書，設有已發行股份總數3%上限，去年雖委託6家徵求人，但股東踴躍參與下，部分股東無法兌換紀念品。台泥今年增加徵求人至8家，藉由提高受託股份容許量，預估可服務更多小股東。

此外，針對近期市場「擴大徵求委託書」的傳聞，台泥發言人葉毓君澄清，董事改選為明年事項，今年並無相關提案、補選或提前改選規劃，目前徵求委託書的唯一目的，是希望通過開會門檻。

台泥補充，長期股務代理機構為中國信託，依據「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」，若涉及選舉議案時，須由非原股代的機構辦理徵求，「此為制度性安排，外界無須過度想像。」葉毓君指出，希望外界關注低碳轉型，以及進口水泥未支付碳成本對本土產業衝擊等核心議題。