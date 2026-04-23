創新高！台新新光金宣布擬配發每股現金股利1元 殖利率4.2％

擁有超過73萬名股東的台新新光金控（2887）23日董事會通過2025年度股利分派，決議擬配發每股現金股利1元，若單從現金股利來看，創下歷年新高；若以台新新光金23日收盤價23.7元估算，現金股息殖利率約4.2%。

台新新光金2025年稅後純益為374億元，較去年成長86%，創下歷史新高，每股稅後純益1.91元。

林維俊曾於日前法說會表示，金控股利發放有四大考量，第一是去年獲利表現及子公司上繳股利；第二是以現金股利為主，正在討論是否需搭配股票股利；第三則希望股利配發是穩定的、可預期的；第四是相較同業具有競爭力。

當時林維俊強調，2025年獲利比2024年好，會向董事會提出一個比前一年度0.9元更好的數字。如今董事會通過2025年度股利分派，決議擬配發每股現金股利1元，創下歷年最高現金股利水準，股東配發現金股利總金額達248.6億元。