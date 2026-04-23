快訊

入夜雨神降臨中部以北防豪雨…明全台溼答答 高溫陡降8度

愛情長跑…與吳慷仁聚少離多 邵雨薇被問「赴陸愛相隨」秒回3個字

聽新聞
0:00 / 0:00

八貫財報／首季獲利1.62億元季增28.4％、年增15.2％ EPS 2.08元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
八貫董事長劉宗熹。八貫／提供
八貫董事長劉宗熹。八貫／提供

八貫（1342）23日公布今年第1季財報，單季合併營收9.17億元，年增20.5%；單季營業利益1.87億元，年增15.7％；單季稅後淨利1.62億元，年增15.2％，營收獲利齊創歷史單季新高，單季每股稅後純益（EPS）2.08元。

八貫表示，今年第1季戶外與醫療產品較去年同期分別成長30％與27％，推升第1季營收季增20.5％、年增17.8％，公司得益於整體營收規模擴大，與營業費用控制得宜，使營業利益季增33.4％、年增15.7％，加上業外匯兌淨利1,279萬元挹注，使得稅後淨利季增28.4％、年增15.2％，於第1季營收獲利均繳出季年雙位數成長，繳出首季EPS 2.08元。

八貫第1季毛利率27.2％較去年第4季26.1％增加1.1個百分點，係訂單增加帶動產能滿載的規模經濟效益顯現，首季毛利率創近三個季度新高，再有業外匯兌淨利挹注，第1季稅後淨利率17.7％，較去年第4季增加1.1個百分點，初步達成公司今年提升獲利能力目標。

八貫憑藉高規格認證門檻與長期國際型客戶合作關係，第1季戶外與醫療產品繳出亮眼業績，航太救生亦較去年同期持平，加上3月軍工業績月增達125％，多元產品布局持續發揮綜效，以目前訂單能見度來看，至第3季產能稼動率可達滿載，公司已提前備齊今年五月前生產所需料件，並已與客戶溝通後續價格調整機制，以適度反映成本變動。

全球地緣政治風險升溫，各國積極強化國防軍備，加上全球供應鏈重組，國防與航太需求長期趨勢帶動下，八貫航太與軍工產品線將成為公司成長關鍵引擎，期接單動能持續擴張下，全年營收表現雙位數成長無虞。

營收

延伸閱讀

勝一財報／第1季獲利6.06億元、創新高 年增27.5%

信邦財報／第1季獲利8.65億元 第2季將優於第1季

優群財報／第1季獲利2.54億元、EPS 2.82元 今年可望逐季增長、續創高

鈺齊首季每股賺0.89元創6季來新低 第2季營運拉升

相關新聞

台泥正式澄清董事會「提前改選」傳聞 強調純屬子虛烏有

台泥（1101）23日表示，近日外界傳言董事會將「提前改選」，此項訊息純屬子虛烏有，今年股東會議案提案期間已截止，目前並無任何涉及董事選任或改選之事項。

AI需求爆單！中興電今年拚一季比一季高 總座：只要用電就需要GIS

中興電（1513）23日召開法說會，中興電總經理郭慧娟表示，不僅重電業在手訂單滿檔，發電機及空調業務、外銷業務及停車事業均大幅成長，市場動能強勁，今年第1季是營運基底，全年會是一季比一季還高、逐季成長的態勢。

八貫財報／首季獲利1.62億元季增28.4％、年增15.2％ EPS 2.08元

八貫（1342）23日公布今年第1季財報，單季合併營收9.17億元，年增20.5%；單季營業利益1.87億元，年增15.7％；單季稅後淨利1.62億元，年增15.2％，營收獲利齊創歷史單季新高，單季每股稅後純益（EPS）2.08元。

長榮24日法說 展望受關注

美伊戰事助推全球貨櫃輪運價，全球航商5月開始喊漲，法人圈關注長榮海運明（24）日將召開的法說會，市場期待長榮今年第1季獲利表現及營運展望。

王品股東會 送「大禮包」

王品（2727）昨（22）日公布股東會紀念品，延續高價值策略，推出總價值3,000元的「股東大禮包」，並首度全面改採電子券形式發放，提升使用便利性。

鈺齊第1季每股純益0.89元

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）昨（22）日公布第1季自結財報，合併營收36.75億元，季減19.7%、年增0.2%，但若以接單幣別美元觀之，則年增4.1%；稅後純益1.79億元，季減50.3%、年減29%，每股純益0.89元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。