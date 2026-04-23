八貫第1季營收獲利雙創新高 每股賺2.08元

TPU（熱塑性聚氨酯）廠八貫今天公布第1季財報，首季營收新台幣9.17億元，年增17.8%，季增20.5%；稅後淨利1.62億元，年增15.2%，季增28.4%，營收、獲利雙創歷史新高，單季每股純益2.08元。

八貫說明，第1季營運創高，主要成長動能為戶外與醫療產品營收，較去年同期分別成長30%與27%。

獲利方面，隨整體營收規模擴大，加上營業費用控制得宜，八貫首季營業利益季增33.4%、年增15.7%，加上業外匯兌淨利1279萬元挹注，推升第1季獲利衝歷史新高。

值得一提的是，八貫3月軍工產品業績月增率達125%，成長勢頭強。八貫表示，隨全球地緣政治風險升溫，各國積極強化國防軍備，加上全球供應鏈重組，看好航太與軍工產品線將成為接下來的關鍵成長引擎。

八貫表示，以目前訂單能見度來看，至第3季產能稼動率可達滿載，已提前備齊今年5月前生產所需料件，並已與客戶溝通後續價格調整機制，以適度反映成本變動。