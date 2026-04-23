快訊

獨／北市女警產後失血亡 接生診所疑延誤25分鐘送醫遭告過失致死

高德地圖擬禁用…卻衝至「台灣APP第1名」 Cheap讚3功能再酸：先禁國家

估千人受害！ 高鐵證實員工在台鐵新左營站「男廁小便斗遭裝針孔」

聽新聞
0:00 / 0:00

八貫第1季營收獲利雙創新高 每股賺2.08元

中央社／ 台北23日電

TPU（熱塑性聚氨酯）廠八貫今天公布第1季財報，首季營收新台幣9.17億元，年增17.8%，季增20.5%；稅後淨利1.62億元，年增15.2%，季增28.4%，營收、獲利雙創歷史新高，單季每股純益2.08元。

八貫說明，第1季營運創高，主要成長動能為戶外與醫療產品營收，較去年同期分別成長30%與27%。

獲利方面，隨整體營收規模擴大，加上營業費用控制得宜，八貫首季營業利益季增33.4%、年增15.7%，加上業外匯兌淨利1279萬元挹注，推升第1季獲利衝歷史新高。

值得一提的是，八貫3月軍工產品業績月增率達125%，成長勢頭強。八貫表示，隨全球地緣政治風險升溫，各國積極強化國防軍備，加上全球供應鏈重組，看好航太與軍工產品線將成為接下來的關鍵成長引擎。

八貫表示，以目前訂單能見度來看，至第3季產能稼動率可達滿載，已提前備齊今年5月前生產所需料件，並已與客戶溝通後續價格調整機制，以適度反映成本變動。

外匯 營收

延伸閱讀

信邦財報／第1季獲利8.65億元 第2季將優於第1季

優群財報／第1季獲利2.54億元、EPS 2.82元 今年可望逐季增長、續創高

特化股王新應材站回千元大關 最高衝上1,080元、創歷史新高

譜瑞法說會／首季EPS 6.77元 趙捷：OSAT成本上升、本季擴大調價

相關新聞

八貫財報／首季獲利1.62億元季增28.4％、年增15.2％ EPS 2.08元

八貫（1342）23日公布今年第1季財報，單季合併營收9.17億元，年增20.5%；單季營業利益1.87億元，年增15.7％；單季稅後淨利1.62億元，年增15.2％，營收獲利齊創歷史單季新高，單季每股稅後純益（EPS）2.08元。

長榮24日法說 展望受關注

美伊戰事助推全球貨櫃輪運價，全球航商5月開始喊漲，法人圈關注長榮海運明（24）日將召開的法說會，市場期待長榮今年第1季獲利表現及營運展望。

王品股東會 送「大禮包」

王品（2727）昨（22）日公布股東會紀念品，延續高價值策略，推出總價值3,000元的「股東大禮包」，並首度全面改採電子券形式發放，提升使用便利性。

鈺齊第1季每股純益0.89元

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）昨（22）日公布第1季自結財報，合併營收36.75億元，季減19.7%、年增0.2%，但若以接單幣別美元觀之，則年增4.1%；稅後純益1.79億元，季減50.3%、年減29%，每股純益0.89元。

扣件展登場 聚亨、春雨搶單

2026年國際扣件展昨（22）日起一連三天在高雄展覽館展出，集結超過300家企業展出最新扣件產品與技術，聚享（2022）、春雨、榮剛等專業廠吸睛，喜迎訂單湧入。

統一旗下 家樂福台南拓點

統一（1216）量販版圖再擴大，旗下家樂福昨（22）日在台南市東區舉行新建工程動土典禮，為集團第63個大型量販據點，將規劃為占地4,000坪的大型複合式商場，預計2028年第4季完工後開幕，屆時將成為台南市東區最具指標性的商業核心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。