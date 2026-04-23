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中興電：今年再創高峰逐季成長 重電續受惠AI應用

中央社／ 台北23日電

重電大廠中興電工執行長郭慧娟今天預估，中興電今年營運有機會再創高峰，業績估逐季成長，第1季會是今年基底，重電事業和GIS產品持續受惠AI資料中心和IDC應用，成長可期。

中興電下午受邀參加券商舉辦法人說明會，展望今年重電事業營運，郭慧娟表示，今年電力事業動能除了台電強韌電網計畫外，電源開發計畫、汰舊換新計畫、離岸風電項目持續啟動，加上半導體業在國內外持續擴廠、以及國際大廠建置大型AI資料中心和電子數據機房（IDC）等，持續帶動高壓氣體絕緣開關（GIS）產品業績成長。

觀察訂單規模，郭慧娟指出，到今年3月重電事業已取得訂單新台幣63億元，在手訂單規模約431億元。

在GIS業務擴展，郭慧娟表示，中興電GIS產品成為特定半導體廠合格供應商，首案預計9月簽約，2027年初交貨。另外中興電GIS業務在台電體系市占率約80%、非台電體系占比約65%，今年將擴增業務人力，目標提升市占率。

在外銷市場，郭慧娟表示，中興電持續布局日本市場，不放棄美國市場繼續準備，中興電已前進印度和越南市場，在印度與當地變壓器廠商合作，與越南代理商合作由中興電供貨，印度和越南市場利用中國大陸產能因應。

在停車管理事業，郭慧娟指出，今年積極進軍泰國和日本智慧停車設備市場，預估第3季獲利可提升。

在空調和發電機項目，郭慧娟指出，受惠電信業者和國際大廠在台設置IDC及AI研發中心，預估今年業績成長15%。

在新業務機會，郭慧娟表示，中興電具備發電系統與空調整合能力，有意者洽談模組化機房合作，持續評估效益商機。法人指出，相關模組化機房布建可能應用在AI伺服器組裝領域。

在氫能事業，郭慧娟指出，已取得氫能巴士業務，不過受到供應鏈供貨變化以及中東戰爭等因素影響，預估今年下半年營運漸明朗，中興電也持續布局貨櫃型氫能系統和燃料電池類儲能系統。

展望今年資本支出規模，中興電評估約15億元至20億元，主要擴展新業務和民營市場，透過股權交換合作擴展業務機會，並尋找生質能設備代理商機。

在導入AI應用，郭慧娟指出，中興電持續建置AI系統設備，預估產能提升15%至20%。

根據資料，中興電今年第1季綠能（重電設備、工程、氫能、儲能、太陽光電、微電網等）業績占比約64%，服務（嘟嘟房、維運管理等）業績占比21%，工程和其他（都更、精密加工、消防水電系統整合等）占比約15%。中興電說明，首季太陽光電業績相對趨緩，重電事業持續成長。

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