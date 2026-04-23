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長榮24日法說 展望受關注

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

美伊戰事助推全球貨櫃輪運價，全球航商5月開始喊漲，法人圈關注長榮海運（2603）明（24）日將召開的法說會，市場期待長榮今年第1季獲利表現及營運展望。

國內物流業者分析，巴拿馬運河開始塞船就是一個很重要警訊；外電報導，美伊戰爭使荷莫茲海峽運輸實質停擺，促使巴拿馬運河船運流量大增，船舶要通過平均等待時間約三天半，等待時間為近二年之最，還出現「插隊費」，代表市場結構已經改變。

陽明 （2609）、萬海（2615）日前法說會同步認為，中東戰事將造成全球貨櫃輪供、需失衡，北美、歐洲及近洋航線運價「欲小不易」。隨著中東地區塞港問題遞延效應發威，南亞和歐洲已發生塞港情況，塞港效應將擴散至遠東航線。

長榮昨（22）日並代子公司公告將原來租用的貨櫃買回成為自有，本次總交易貨櫃數量4.32萬個貨櫃，總交易金額4,173萬美元，折算新台幣為12.91億元，不過這些櫃子是原來長榮租用正在營運的貨櫃，所以總持有貨櫃數量並未增加。

法人認為，長榮2025年稅後純益685.81億元，每股稅後純益（EPS）31.68元，由於是市場青睞的高股息概念股，董事會決議配發現金股利每股16元，配息率約50.51%，以昨日收盤價202元計算，現金殖利率近8%。

歐洲 陽明 萬海

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