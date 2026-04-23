興富發（2542）、潤隆昨（22）日公告配息政策，興富發擬配發每股現金股利4元，超額配息率達190%，依昨日收盤價34元計算，現金殖利率約11.7%。潤隆擬配發每股現金股利1.5元，依昨日收盤價29.7元計算，現金殖利率約5%。

此外，潤隆昨日召開重大訊息記者會，董事會決議，為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款，減資金額約17.86億元，減資後股本71.44億元，減資比率約20%。

興富發2025年稅後純益44.37億元，年減29.4%，每股純益（EPS）2.1元。興富發表示，去年由於部分案量因缺工遞延，因此獲利衰退，不過仍決定超額配息，主要是今年起邁入完工高峰，完工量達792.25億元，指標個案包括「國家企業廣場」、「市政1號院」、「鉑愛悦」等，中長期動能無虞。

此外，興富發未來五年交屋也有看頭，2027年743.38億元， 2028年749.86億元，2029年完工量529.23億元，2030年728.1億元，2031年531.41億元。

在銷售上，興富發目前在手案量達4,957.52億元，興富發表示，去年起啟動有感讓利、低自備雙管齊下策略，今年將延續，並透過精裝修贈送及結構工程期零付款等方式吸引剛性購屋族。

展望未來，興富發表示，持續採取商辦與住宅雙軌布局，北部聚焦精華地段與高端市場，中南部掌握區域建設與人口紅利，且相當看好台灣商辦市場，尤其是微型商辦，再來則是企業總部，而集團兩產品皆有布局，住宅則以小坪數2房為主流。

潤隆方面，潤隆總經理林暐鈞表示，由於接下來將迎來大量的完工交屋量，為了提升股東權益報酬率，因此去年、今年都分別辦理過減資，去年已辦理現金減資，退還股東股款每股1元，減資金額約9.92億元，而此次減資兩成，則退還每股2元給股東。至於完工交屋上，潤隆表示，今年首季主要受惠兩大百億級案量台中「VVS1」、「市政愛悅」持續交屋認列，下半年則有兩筆新案會完工，總銷約125億元。