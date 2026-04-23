統一旗下 家樂福台南拓點

統一（1216）量販版圖再擴大，旗下家樂福昨（22）日在台南市東區舉行新建工程動土典禮，為集團第63個大型量販據點，將規劃為占地4,000坪的大型複合式商場，預計2028年第4季完工後開幕，屆時將成為台南市東區最具指標性的商業核心。

自2023年統一企業集團將已更名為康達盛通生活事業股份有限公司納入集團成為子公司，旗下經營的家樂福量販及超市，目前全台據點為62家量販店、237家超市與16家高端超市Mia C’bon。統一集團表示，此次台南市東區新都心崇明商場的開發，將是集團在新都心段重劃區布局生活產業的重要一環。

對於家樂福未來方向，統一董事長羅智先日前表示，會將資源集中在調整現有營運結構上。