股東快看！王品股東會紀念品揭曉 發出3000元大禮包

眾多股民引頸期盼的王品股東會紀念品揭曉，延續往年大手筆，發出價值3000元的「王品股東大禮包」。王品表示，今年增加使用便利性，大禮包內容全數改為電子券形式，包含全集團門市適用的200元抵用券1張、每月100元抵用券24張、「瘋美食購物網」200元優惠碼，邀請15.8萬位股東共享美味食光。

王品集團自2018年起贈送股東大禮包，每年均吸引市場高度關注，買1股就能入手的超優惠抵用券成功讓股東一同「瘋美食」，今年股東人數來到15.8萬人、再次改寫歷史新高。

王品表示，今年的「王品股東大禮包」為增加使用便利性與消費彈性，將3000元抵用券全部改為電子券，透過「王品瘋美食APP」可一鍵獲得。

王品表示，王品股東對集團餐飲服務非常支持，歷年來無論現金或電子抵用券，使用率均逐年攀升，今年採用全電子抵用券的形式，結合「王品瘋美食APP」本身可找餐廳、預約訂位、訂餐及付款等多樣功能，讓消費更便利，一支手機就能完成所有用餐前後的需求。目前「王品瘋美食APP」會員數已超越570萬人，王品也邀請更多股東，透過這次機會成為瘋美食會員，體驗更全面的美食與服務。