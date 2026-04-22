快訊

明起變天「中部以北下到發紅」…南部有機會解渴？氣象署曝機率

伊朗開火！扣押荷莫茲海峽2艘船 船長：被告知獲准通行

消防一度撲空！罕見廠內管制區車禍 南科群創驚傳汽車撞多輛機車釀4傷

聽新聞
0:00 / 0:00

鈺齊首季每股賺0.89元創6季來新低 第2季營運拉升

中央社／ 台北22日電

製鞋廠鈺齊-KY今天公布第1季財報，歸屬母公司淨利新台幣1億7876萬元，單季每股純益0.89元，創下2024年第4季來新低。鈺齊表示，首季應為全年低點，第2季後集團產銷營運規模將可呈現拉升。

鈺齊說明，今年第1季營收36.75億元，與去年同期持平；首季營業毛利5.82億元，營業利益1.89億元，毛利率為15.85%、營業利益率為5.13%；歸屬母公司稅後淨利1億7876萬元，每股盈餘0.89元。

鈺齊指出，首季獲利衰退，外部因素包括關稅造成的直接與間接影響，以及原物料價格波動、工資調漲等；內部因素則為第1季工作天數減少導致短期未達規模經濟，以及新廠的學習曲線過程，造成固定成本攤提增加。鈺齊認為，這是新廠合理的必經歷程。

鈺齊集團目前量產代工家數已逾50家，其中前3大占比已逾5成，前10大占比已逾8成，集團多品牌接單的營運策略主軸不變。今年首季各國產值比重分別為越南68.9%、柬埔寨16.01%、中國13.6%及印尼1.49%。

展望後勢，鈺齊表示，越南及印尼的新設廠區已於2025下半年陸續量產試作，今年第1季因傳統年節放慢招聘增產，第2季將會積極拉升產銷規模，第1季應為今年營運低點。

毛利率 鈺齊 營收

延伸閱讀

勝一財報／第1季獲利6.06億元、創新高 年增27.5%

力積電第1季 EPS 3.36元

優群財報／第1季獲利2.54億元、EPS 2.82元 今年可望逐季增長、續創高

力積電財報／首季EPS 3.36元獲利暴增 扣除美光售廠利益本業仍轉盈

相關新聞

王品股東會紀念品開獎！3000元大禮包全數電子化 股東人數再飆高

眾多股民引頸期盼的王品（2727）股東會紀念品22日開獎，延續往年大手筆，發出價值3,000元的「王品股東大禮包」，今年增加使用便利性，大禮包內容全數改為電子券形式，包含全集團門市適用的200元抵用券1張、每月100元抵用券24張、「瘋美食購物網」200元優惠碼，邀請15.8萬位股東共享美味食光。

股東快看！王品股東會紀念品揭曉 發出3000元大禮包

眾多股民引頸期盼的王品股東會紀念品揭曉，延續往年大手筆，發出價值3000元的「王品股東大禮包」。王品表示，今年增加使用便利性，大禮包內容全數改為電子券形式，包含全集團門市適用的200元抵用券1張、每月100元抵用券24張、「瘋美食購物網」200元優惠碼，邀請15.8萬位股東共享美味食光。

潤隆擬減資兩成 配息1.5元

潤隆（1808）22日召開重大訊息記者會，董事會決議，為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款，減資金額約17.86億元，減資後股本71.44億元，減資比率約20%。

王品再發3,000元股東大禮包 15.8萬股東嗨翻

王品（2727）股東會紀念品22日開獎，延續往年大手筆，發出價值3,000元的「王品股東大禮包」，今年增加使用便利性，大禮包內容全數改為電子券形式，包含全集團門市適用的200元抵用券1張、每月100元抵用券24張、「瘋美食購物網」200元優惠碼，邀請15.8萬位股東共享美味食光。

寶成加碼印尼 蓋新廠

全球製鞋龍頭寶成（9904）持續擴大印尼布局，昨（21）日代印尼子公司公告，以自地委建方式興建印尼新廠，預計投資金額約6,680萬美元（折合約新台幣21億元）；另位於印度的新廠，預計最快今年底可以試量產。

正瀚農化創新 商機旺

隨著全球氣候變遷加劇及永續農業意識抬頭，傳統農業正經歷一場綠色革命。臺灣證券交易所與台經院合作的「台灣前瞻產業研析報告」，該報告指出，農用化學品產業競爭焦點正從傳統化學農藥轉向高技術、低碳排放的生物型產品，而臺灣創新板掛牌企業正瀚生技（6534），正在領航這場永續新商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。