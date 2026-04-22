鈺齊首季每股賺0.89元創6季來新低 第2季營運拉升

製鞋廠鈺齊-KY今天公布第1季財報，歸屬母公司淨利新台幣1億7876萬元，單季每股純益0.89元，創下2024年第4季來新低。鈺齊表示，首季應為全年低點，第2季後集團產銷營運規模將可呈現拉升。

鈺齊說明，今年第1季營收36.75億元，與去年同期持平；首季營業毛利5.82億元，營業利益1.89億元，毛利率為15.85%、營業利益率為5.13%；歸屬母公司稅後淨利1億7876萬元，每股盈餘0.89元。

鈺齊指出，首季獲利衰退，外部因素包括關稅造成的直接與間接影響，以及原物料價格波動、工資調漲等；內部因素則為第1季工作天數減少導致短期未達規模經濟，以及新廠的學習曲線過程，造成固定成本攤提增加。鈺齊認為，這是新廠合理的必經歷程。

鈺齊集團目前量產代工家數已逾50家，其中前3大占比已逾5成，前10大占比已逾8成，集團多品牌接單的營運策略主軸不變。今年首季各國產值比重分別為越南68.9%、柬埔寨16.01%、中國13.6%及印尼1.49%。

展望後勢，鈺齊表示，越南及印尼的新設廠區已於2025下半年陸續量產試作，今年第1季因傳統年節放慢招聘增產，第2季將會積極拉升產銷規模，第1季應為今年營運低點。