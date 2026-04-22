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勝一財報／第1季獲利6.06億元、創新高 年增27.5%

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

溶劑大廠勝一（1773）22日公布第1季財報，受益電子級產品出貨占比拉高，以及工業級產品因美伊戰爭價量齊揚，單季稅後純益6.06億元，創新高、年增27.5%，每股純益為2.02元。展望第2季，該公司表示，營運可望平穩向上。

勝一這幾年來隨著半導體和電子產業的應用增加，營收和獲利都有穩定成長。就營收結構，目前約有近80%的營收來自電子級溶劑，主要運用在晶圓的清洗、洗邊、封裝，還有部分的蝕刻製程。其中，在製程上，先進製程占40%，成熟製程占30%；在應用市場上，半導體占55%，面板占15%。

而第1季除是下游電子與半導體產業的拉貨旺季外，美伊戰爭也激勵工業級溶劑價量齊揚，推升勝一的營收表現上；第1季合計營收達30.44億元，年增10.6%，創單季新高加上生產成本控制得宜，毛利率由去年同期的33.5%一舉增為37.6%，挹注上季獲利同步明顯提升。

依據勝一公布財報數據，單季獲利達6.06億元，比去年同期的4.75億元成長27.5%，也是創新高，每股純益為2.02元。勝一今日下跌0.5元，收於163元。

半導體 營收 美伊戰爭

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